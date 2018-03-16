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ALKÜ Türkçe öğretecek

Eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) ilk dersini 2 Nisan 2018 tarihinde verecek

ALKÜ Türkçe öğretecek

Eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) ilk dersini 2 Nisan 2018 tarihinde verecek

16 Mart 2018 Cuma 00:16
ALKÜ Türkçe öğretecek
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Uğur KANBEROĞLU

YABANCI uyruklu öğrenciler ile Alanya’da yaşayan yabancı uyruklu yetişkin ve çocuklara Türkçe eğitimi verilecek merkezde kayıtlar 27 Mart Salı günü sona erecek. Alanya’da akademik anlamda akademisyenler tarafından verilecek ilk Türkçe kurs olma özelliğini taşıyan ve ALKÜ TÖMER’de başlayan Türkçe Öğretim Kursu altı kurdan oluşacak.
Okuma, dinleme, yazma, dil bilgisi ve konuşma eğitim içeriğinde gerçekleştirilecek kurslar çerçevesinde sivil toplum kuruluşları ile de çeşitli protokoller imzalandı. “Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluğu” ile bu bağlamda bir protokolün imzalanmasının ardından Yunus Emre Enstitüsü’ne de ALKÜ-TÖMER tarafından protokol teklifinde bulunuldu.  
Kurslara ilişkin ALKÜ-TÖMER tarafından yapılan açıklamada, “Kurs süresince kursiyerlerin gelişimini izlemeye yönelik izleme sınavları yapılacak. Kurs sonunda da kurs bitirme sınavı yapılacak. Eğitim programında en az yüzde 70 devam zorunluluğu aranacak. Bu şartı sağlayamayan adaylar kurs bitirme sınavına kabul edilmeyecek. Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylara eğitim programının bitiminden sonra kurs bitirme belgeleri teslim edilecek" dendi. 
Kursta her ders saatinin 10 TL'den ücretlendirileceği ve her kurun toplam 960 TL olacağı öğrenildi.  
Adaylar, başvuruyla ilgili detaylı bilgilere https://tomer.alanya.edu.tr internet adresinden ulaşabilecekler. 

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiTürkçe Ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi
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