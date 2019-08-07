ALKÜ-TÖMER Murat Özarı'yı ağırladı

PROGRAMIN açılış konuşmasında ALKÜ-TÖMER’in yaptığı etkinliklerin konukların katılımıyla daha güzel hale geldiğini ifade eden ALKÜ-TÖMER Müdürü Doç. Dr. Serdar Bulut, “TÖMER olarak bizler insana yatırımı her şeyin önünde tutuyoruz ve önceliğimiz olarak görüyoruz. İnsana yaptığımız yatırımın ise elbet bir gün karşılığını bulacağına inanıyoruz. Bu sadece bizim için değil hem ülkemiz hem de diğer eğitim kurumları için de geçerlidir. Biz TÖMER olarak Türkçeyi yabancılara öğretmeyi öncelik haline getirdik. Dünya dili olan Türkçeyi nasıl dünyada itibara kavuştururuz diye çaba gösteriyoruz” diye konuştu.

“ALKÜ’DE OLMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUM”

Açılış konuşmasının ardından sahneye davet edilen ünlü spor yorumcusu Murat Özarı, kısa bir değerlendirme yapmasından sonra yabancı öğrencilerin sorularını yanıtladı. Özarı,”Alanya’ya ilk kez Alanyaspor ve Beşiktaş arasında oynanan bir hazırlık maçı için gelmiştim. Bu kez ALKÜ-TÖMER’in davetlisi olarak geldim ve burada olmaktan çok mutluyum” dedi. Alanya’nın çok sıcak bir yer olduğunu söyleyen Özarı, Alanyalılarında sıcakkanlı olduğunu belirtti. Ardından salonda bulunan yabancı öğrencilere seslenen Özarı,“Allah’a şükür edin ki böyle güzel bir ülkeye geldiniz. Buraya gelerek böylesine güzel insanlarla beraber olma fırsatı yakalıyorsunuz. Bizler ülke olarak misafirperver bir ülke ve herkese iyi davranan asil insanlarız. Sizler, bu ülkenin lisanını öğrenmeye geldiğiniz için şükür edin” dedi.

“MUHABİRLİK ZOR MESLEKTİR”

Murat Özarı’nın kariyeriyle ilgili gelen bir soru üzerine mesleği hakkında kısa anekdotlar anlatan Özarı, “Mesleğime ben futbol sayesinde başladım. Futbolu bıraktıktan sonra 1992 yılında bana bir TV’den teklif geldi. Gelen teklif üzerine işe muhabir olarak başladım. Uzun yıllar muhabir olarak çalıştıktan sonra yorumcu oldum. Tabi çok zor bir meslek. Davulun sesi uzaktan hoş gelir derler. Herkesin hayalinde televizyon kanallarına çıkıp tanınmak ve ünlü olmak vardır. Bu işler çok meşakkatli işlerdir. Mesleğe başladığımda benim önümde çok önemli sunucular vardı. O sunucuların televizyona gelmemesi gerekiyordu ki ben ekrana çıkabileyim. Şimdilerde ekrana çıkmak ilk zamanlardaki gibi zor değil” şeklinde konuştu.

“SURVİVOR ÇOK ÖNEMLİ BİR YARIŞMADIR”

Survivor yarışmasına da değinen Özarı, “Survivor dünya çapında çok önemli bir yarışma. Türkiye’de en çok izlenen yarışma programı Survivor’dır. Survivor’a katılan yarışmacılar, yarışmada en iyi şekilde mücadele etmeye çalışıyorlar. Bu yarışmaya katılan bazı yarışmacılar bir anda insanların gönlünde taht kuruyorlar. İzlenen kişilerin baya fanatikleri oluşuyor. Yarışmayı izleyenler bir futbol takımı tutar gibi yarışmacıları da tutan insanlar oluyor. Bu yüzden onların programda vermiş olduğu mesajlar çok önemli. İnsanlar yarışmacıların verdiği mesaja göre de hareket edebiliyorlar. Bazen de bunun tam tersi yaşanabiliyor” diye konuştu. Daha sonra bir öğrencinin,“Murat Özarıen çok neydenkorkar, en çok neyiseviyorve en nefret ettiği şey nedir?”sorularına yanıt veren Özarı, esprili bir dille en çok eşinden korktuğunu söyleyerek“Tabi şaka bir tarafa. Bu hayatta en çok eşimi seviyorum. En çok da yüksekten korkuyorum. En nefret ettiğim şey ise yalan” diye cevap verdi.Keyifli geçen soru-cevap bölümünün ardından ALKÜ TÖMER Müdürü Bulut, Özarı’ya yılın en iyi televizyon yorumcusu ödülünü takdim etti. Ödül için Özarı, ALKÜ’ye bir kez daha teşekkür etti.