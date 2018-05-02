ALKÜ-TÖMER kursları başlıyor

ALANYA'NIN zengin kültür mozaiğinin tüm dokularını yeniden gün yüzüne çıkarmak ve Türk Dili’nin zenginliğini, Alanya’nın birikimiyle birleştirmeye çalışan ALKÜ-TÖMER, 7 Mayıs Pazartesi günü yeni dönem kurs programlarıyla Alanya halkının karşısına çıkıyor. ALKÜ-TÖMER, yerleşik yabancılara verilecek olan Türkçe öğretiminin yanı sıra, tüm seviyelerde açmış olduğu genel İngilizce, turizm İngilizcesi ve bunların yanında yaz dil kampları da açmaya hazırlanıyor. Temel amacı Türkçe ve yabancı dil öğretimi olan TÖMER, bu sayede Alanya’da yerleşik olan yabancı uyruklu vatandaşlarla arasında kültür köprüsü oluşturmayı hedefliyor. ALKÜ-TÖMER, alanında deneyimli akademik personeliyle Alanya’da eksik olan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’nı (YÖS) yapmak amacıyla bir takvim de belirledi.

ALKÜ-TÖMER’in kurs programı ve faaliyetleri hakkında detaylı bilgilere https://tomer.alanya.edu.tr adresinden ulaşılabiliyor.