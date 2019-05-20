ALKÜ-TÖMER ilk mezunlarını verdi

YABANCI uyruklu öğrenciler ile Alanya’da yaşayan yabancı uyruklu her yaştan insana ve çocuklara akademik anlamda akademisyenler tarafından Türkçe kurs veren ALKÜ TÖMER’den mezun olanlar için düzenlenen tören ALKÜ Amfitiyatro Alanında gerçekleştirildi. Törene ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Leyla Harputlu, ALKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Aydın, ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Özgür Gölge, TÖMER Müdürü Doç. Dr. Serdar Bulut, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Üç gün önce Alanya’yı şehit haberiyle yasa boğan Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli başta olmak üzere tüm şehitler için saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren TÖMER Müdürü Doç. Dr. Serdar Bulut; “Aslında bizim mezuniyet törenimiz Perşembe günü olacaktı. Fakat Alanya’mıza düşen Şehit ateşi nedeniyle törenimizi bu güne erteledik.” sözleriyle konuşmasına başladı.

“İLK MEZUNLAR 30 KİŞİ”

Devamında TÖMER hakkında bilgiler veren Bulut; “Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi TÖMER, Mayıs 2018’de kurulup ilk öğrencileriyle eğitim-öğretime Haziran 2018’de başlamasına rağmen emin adımlarla sağlam bir büyüme gösterdi. Bu güne kadar ALKÜ-TÖMER’imizin farklı kurlarında toplamda 175 öğrenci eğitim aldı. Bunlar içinde Bahçeşehir Koleji yabancı öğrencileri ile YÖS (Yabancı Öğrenci Sınavı) Hazırlık Kursu öğrencileri de mevcut. Şu an itibariyle C1 Kurundan başarıyla mezun olan öğrenci sayımız 20’dir. Lakin bizim B1, B2 kurundan mezun olan öğrencilerimiz de var. Onları da eklersek mezun öğrenci sayımız toplamda 30 oluyor. Hepsine bundan sonraki eğitim-öğretim hayatında başarılar diliyorum. Onlar bizim gönüllü dil elçilerimiz olacaklar” dedi.

Konuşmasında burslu yabancı öğrenci kontenjanının 2 bölümden 16 bölüme çıkarılmasına katkı sağladıklarını dile getiren Bulut; “Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nda (YTB) üniversitemizin burslu yabancı öğrenci kontenjanının 2 bölümden 16 bölüme çıkarılmasına onay verildi. Bu bizim gibi yeni büyüyen bir üniversite açısından çok önemli. Gelecek yıl genel toplamda 500’e yakın yabancı öğrenciye Türkçe öğretmeyi umuyoruz” diye konuştu.

TÖREN RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Acapella Korosu Müzik gösterisi, Giresun Üniversitesi TÖMER Halk Oyunları Ekibi tarafından sahnelenen halk oyunları, şiir dinletileri, yöresel müzik gösterileri ile tiyatro gösterilerinin de gerçekleştirildiği mezuniyet töreninde eğlenceli yarışmalara da yer verildi. Gösterilerin ardından ALKÜ-TÖMER öğrencilerinin sertifikalarının verilmesi ve kep atma törenine geçildi. Birinci Agadevlet Agayev’e, ikinci Ceren Bashimova’ya ve üçüncüler Aycan Soylu ve Saba El- Qaissyeh’e protokol tarafından ödüllerinin takdim edilmesinin ardından mezuniyet kepleri havaya atılarak program sona erdi. 1. ALKÜ – TÖMER Mezuniyet Töreni’nin ardından toplu halde iftar yapıldı.