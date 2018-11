ALKÜ, TFF Proje Koordinatörünü ağırladı

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi, spor alanında uzman kişileri öğrencileriyle bir araya getirmeye devam ediyor. Spor Bilimleri Fakültesi’nin bu haftaki konuğu ise Türkiye Futbol Federasyonu Proje ve AR-GE Koordinatörü Dr. Erden Or oldu. Öğrencilere Or, Spor Bilimleri Alanında Olası İş İmkânları hakkında bilgi vererek, tecrübelerini paylaştı. Düzenlenen etkinliğe, Spor Bilimleri Akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

Etkinliğin moderatörlüğünü Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Özgür Nalbant’ın yaptığı etkinlikte Dr.Erden Or, “Ders aralarında her zaman boşluğu kovalayın. Çünkü bir yerde rekabet az ise fırsat çoktur, yapabilecekleriniz çoktur ve ilerlemeniz daha olasıdır. Benim size tavsiyem ücretsizde olsa çalışın, staj yapın, pratik yapın. Şöyle düşünün; sizler birer akıllı telefonsunuz. Yaptığınız her şey size yüklenmiş birer aplikasyon. Bu aplikasyonların kimisi ücretsiz indiriliyor, kimisi parayla alınıyor, kimisi de bir üst sürümünü yükleyebilmeniz için gerekli olan en baz uygulama. Dolayısıyla eğitim hayatınız boyunca ne kadar çok şeyi kendinize yüklerseniz çantanızda o kadar yüklü aletiniz oluyor. Tek bir şeye tutunmayın. Çok fazla donanımınız olsun. Yükselmek istiyorsanız bir şeylere katlanacaksınız. Mezun olunca hemen bir yerlere tepeden inme müdür olamayacaksınız” diye konuştu.

“Türkiye’de artık CV ile iş bulunmuyor” diyen Or “CV’niz ne kadar donanımlı olursa olsun siz doğru adımı doğru zamanda atmaz, doğru kişiyi doğru zamanda tanımazsanız hiçbir şey olmuyor. Okul size bir hayat görüşü ve bir diploma sağlar ama sizin bunun üzerine bir sürü ek yüklemeler sağlamanız lazım. Gönüllü olun ve bir takım projelere katılın“ dedi.



“ALANYA’DA SPOR İMKÂNLARI ÇOK FAZLA”

Alanya’nın spora verdiği katkılardan faydalanılabileceğini ifade eden Or, “Alanya’ya fazla gelip gidiyorum. Alanya hem güzel bir ilçe hem de belediyeniz spora inanılmaz önem verip yatırım yapıyor. Hocalarınız sizi bir projeye çağırdığında koşa koşa gitmelisiniz. İşin özü pratik yapmada başlıyor. Alanya’da çok fazla organizasyonlar oluyor ve sizler bu organizasyonlara gönüllü katılmalısınız. Bir şey almak için değil bir şey tecrübe edinmek için geleceksiniz. Sonrasında elbette para veya iş kazanacağınız duruma geleceksiniz. Önce pişmeniz gerekiyor. Kendi projenizi geliştirebilirsiniz” dedi.

Programın sonunda, ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Işık Bayraktar, TFF Proje ve AR-GE Koordinatörü Or’a Alaaddin Keykubat Mührünü takdim etti.