ALKÜ Sinan Yağmur’u ağırladı

ALTINORAN Yayınevi önderliğinde Eğitimci- Yazar Sinan Yağmur, ALKÜ’lü gençlerle imza günü etkinliğinde bir araya geldi. ALKÜ İşletme Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte Sinan Yağmur salonda bulunan öğrencilere “Gönül İnsanı Olmak ve Gönül Dili” konu çerçevesinde bir konferans verdi. Aşkın Gözyaşları Şems Tebrizi ve diğer kitapları ile tasavvufu gençlere ve tasavvufa ön yargı ile yaklaşanlara tanıtabilmek amacıyla üniversite, okul, kültür kurumları, dernekler gibi birçok konferanslara katılan Sinan Yağmur, ALKÜ’lü öğrencilere de tasavvufun gönüller yolu olduğunu belirterek insana kendisine hatırlatma mesajları içerdiğini dile getirdi.

Manevi rol modelleri ve değer kavramlarını sevgi dili ile anlatmayı gaye edinen yazar konuşmasında “Gönül” kavramı üzerinde durdu. Yağmur bu çerçevede; “Bugün sizlerle bir gönül dünyasına gideceğiz arkadaşlar. Gönülden gönüle sizlerle bir muhabbet edeceğiz. Sizlerin o güzel gönülleri ile bizim gönlümüz bakalım nerede nasıl buluşacak. Gönül almak, gönül vermek, gönüldaş olmak, gönülden gönüle konuşmak deriz hep… Gönül nedir peki? İnsanlar gönül deyince kalbi anlıyor. Kalp ile gönül bir değildir. Kalp kanla alakalı, gönül canla alakalı… Gönül ruhun organı… Gönül görülmeyen, hissedilen ama tarif edilemeyen, şekli hacmi olmayan… Sevinç, huzur, karamsarlık, umut, korku,…bütün duyguların doğduğu pınardır gönül. İmanın ve aşkın yuvasıdır gönül. Aşk, nefret, iman, inkâr, kabulleniş ve ret ediş hepsi gönülde başlar. Güzellik, mükemmellik, kâmillik hepsi oradadır. Allah’ın kullarına müstakil sadece ona ait verdiği tek şey gönüldür. Dünyadaki birçok nimetleri eşinizle, arkadaşlarınızla, insanlarla paylaşabilirsiniz; bir tek gönül size aittir ve ondan hesaba çekilirsiniz.” dedi.

Gönül insanı olabilmenin üç şarta bağlı olduğunu ifade eden Yazar Sinan Yağmur, bunları haddini bilmek yani fani olduğunun idrakinde olabilmek, hemhal olabilmek yani halden anlamak ve hamd etmeyi bilmek olarak sıraladı. Çeşitli hikâye ve hayatından kesitleri de anlattığı konuşmasını öğrenciler dikkatle takip etti. Konferansın ardından Yazar Sinan Yağmur, kitaplarını imzaladı.