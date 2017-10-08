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ALKÜ sağlık üssü olma yolunda

Yurtdışından yükseköğrenim görmek isteyen akademisyen adaylarının beklediği, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2017 Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adaylar Seçme ve Yerleştirme (YLSY) başvuru Kılavuzu yayınlandı

ALKÜ sağlık üssü olma yolunda

Yurtdışından yükseköğrenim görmek isteyen akademisyen adaylarının beklediği, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2017 Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adaylar Seçme ve Yerleştirme (YLSY) başvuru Kılavuzu yayınlandı

08 Ekim 2017 Pazar 16:39
ALKÜ sağlık üssü olma yolunda
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GEÇEN yıl ALKÜ adına yurtdışında eğitim görmeye hak kazanan 13 sağlık ve moleküler hücresel mühendislik öğrencisi eğitimlerine henüz başlamışken, 2017 için ALKÜ'ye toplam 16 yeni kontenjan verildi. Gen tedavisi, kanser epidemiyolojisi, moleküler farmolokolji ve ilaç araştırmaları, moleküler onkoloji, moleküler pataloji, tümör immunolojisi, yaşa bağlı kanserler, hastane enfeksiyonlarını önleme alanlarında ALKÜ adına lisansüstü eğitim yapmak için ikişer öğrenci, toplamda 16 öğrenci yurtdışına gönderilecek. 
ALKÜ bu alanda tüm üniversiteleri geride bırakarak en yüksek kontenjanı alan üniversite oldu. Yurtdışında öğrenim hakkı kazanacak adaylar ABD, Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsviçre, İsveç ve Kanada’da bulunan dünyanın önde gelen üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapacak. Yaşanan bu gelişmeyle ile ilgili açıklama yapan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, “Bilim insanı yetiştirmek adına ülkemizin en önemli devlet burslarının başında gelen YLSY bursunu üniversitemiz adına geçen yıl kazanarak eğitime başlayan ve bu yıl kazanacak olan adaylara şimdiden başarılar dilerim. Kontenjanlarda ALKÜ’ye öncelik tanıyıp öncelikli alanlarımızdan Sağlık-Moleküler Hücresel Mühendislik alanında Türkiye’deki en yüksek kontenjanı veren YÖK’e bir kez daha teşekkürlerimi sunarım. Üniversitemiz adına lisansüstü eğitim gören araştırmacılara çok büyük önem veriyoruz ve YLSY kapsamında yüksek lisans ve doktoralarını tamamlayıp yurda dönecek olan öğrencilerimizin, yüksek donanım ve bilgi ile alanlarının öncüsü olma potansiyeline ulaşmalarını temenni ediyoruz. ALKÜ verilen kontenjanlar göz önüne alındığında ülkemizin sağlık öncüsü en genç üniversitelerinden biri olacak ve ileri teknoloji ile donatılmış bir sağlık üssü haline gelecektir” dedi. Kendisinin de eski bir YLSY bursiyeri olduğunu belirtilen Rektör Pınarbaşı, “Ben de bu burs kapsamında yüksek lisans ve doktora eğitimimi Amerika Birleşik Devletleri’nde yaptım, ülkemiz ve üniversitemiz adına öğrenim görecek ALKÜ'yü ileride öncü yapacak tüm adaylara başarılar diliyorum” diye konuştu. 1416 Sayılı Kanun Kapsamında YLSY bursuna başvuracak adaylar tercih işlemlerini www.osym.gov.tr internet sitesinden 9 Ekim Pazartesi (bugün) günü saat 23.59’ a kadar yapabilecekler.

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Son Güncelleme: 08.10.2017 16:49
Anahtar Kelimeler:
ABDMilli Eğitim BakanlığıSağlıkALKÜYLSY
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