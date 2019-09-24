banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

ALKÜ Rektörü temel attı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’ın göreve gelmesiyle sosyal donatı alanlarından çarşı inşaatı hız kazandı

GÜNCEL 24.09.2019, 23:00 24.09.2019, 23:04
ALKÜ Rektörü temel attı
banner404

Toygar DİM

REKTÖR Kalan’ın da katıldığı törene, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Kemal Vatansever, Genel Sekreter Fatih Özdemir, Daire Başkanları, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Programda, kurban kesimi ve yapılan duaların ardından sosyal donatı alanları inşaatının temeli atıldı. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kalan, törenden sonra çarşı inşaatında incelemelerde bulundu. ALKÜ Yapı İşleri Daire Başkanlığı tarafından 6 Ağustos’ta ihalesi gerçekleştirilen ve bin 700 metrekare alan üzerine yapılan çarşı binasının Aralık ayı sonu itibariyle bitirilmesi hedefleniyor. Tamamlandığında 16 dükkândan oluşacak çarşıda; restoran, kafeterya, pastane, kuaför, oyun salonu, kırtasiye hizmetleri gibi öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal alanlar yer alacak. Ayrıca ihale kapsamında, otoparkların yapımı gerçekleştirilecek ve 40 bin  metrekare alanda peyzaj çalışması yapılacak.  Gerçekleştirilen törende bir açıklama yapan Rektör Kalan, “Üniversitelerde eğitim ve öğretimin önemli olduğu kadar sosyal alanlarda öğrencilerimiz için çok önemlidir. Bu inşaatların tamamlanmasıyla üniversitemiz öğrencilerine çeşitli imkânların sunulacağı sosyal alana sahip olacağız. Öğrencilerimiz ve personelimize hayırlı olmasını dilerim” dedi. Törenin ardından Rektör Kalan, programa katılan Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencileriyle hatıra fotoğrafı çekildi.

#Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Yorumlar (0)
23°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün oynanacak olan Gençlerbirliği - Alanyaspor maçının sonucu ne olur?
Bugün oynanacak olan Gençlerbirliği - Alanyaspor maçının sonucu ne olur?
banner384
Namaz Vakti 24 Eylül 2019
İmsak 05:20
Güneş 06:40
Öğle 12:54
İkindi 16:19
Akşam 18:58
Yatsı 20:13
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 5 11
2. Real Madrid 5 11
3. Granada 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Sevilla 5 10
6. Atletico Madrid 5 10
7. Villarreal 5 8
8. Barcelona 5 7
9. Levante 5 7
10. Osasuna 5 7
11. Getafe 5 6
12. Valencia 5 5
13. Deportivo Alaves 5 5
14. Real Betis 5 5
15. Real Valladolid 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 5 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 5 1
banner440
banner545