ALKÜ Rektörü temel attı

Toygar DİM

REKTÖR Kalan’ın da katıldığı törene, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Kemal Vatansever, Genel Sekreter Fatih Özdemir, Daire Başkanları, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Programda, kurban kesimi ve yapılan duaların ardından sosyal donatı alanları inşaatının temeli atıldı. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kalan, törenden sonra çarşı inşaatında incelemelerde bulundu. ALKÜ Yapı İşleri Daire Başkanlığı tarafından 6 Ağustos’ta ihalesi gerçekleştirilen ve bin 700 metrekare alan üzerine yapılan çarşı binasının Aralık ayı sonu itibariyle bitirilmesi hedefleniyor. Tamamlandığında 16 dükkândan oluşacak çarşıda; restoran, kafeterya, pastane, kuaför, oyun salonu, kırtasiye hizmetleri gibi öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal alanlar yer alacak. Ayrıca ihale kapsamında, otoparkların yapımı gerçekleştirilecek ve 40 bin metrekare alanda peyzaj çalışması yapılacak. Gerçekleştirilen törende bir açıklama yapan Rektör Kalan, “Üniversitelerde eğitim ve öğretimin önemli olduğu kadar sosyal alanlarda öğrencilerimiz için çok önemlidir. Bu inşaatların tamamlanmasıyla üniversitemiz öğrencilerine çeşitli imkânların sunulacağı sosyal alana sahip olacağız. Öğrencilerimiz ve personelimize hayırlı olmasını dilerim” dedi. Törenin ardından Rektör Kalan, programa katılan Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencileriyle hatıra fotoğrafı çekildi.