ALKÜ Rektörü Kalan öğrencilik yıllarını anlattı

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, ALKÜ Yaşam Merkezi’nde öğrencilik yıllarını hatırladı. Rektör Kalan, yemekhaneye yaptığı ziyarette öğrenci sırasına girerek kendi yemeğini aldı ve yemeğini öğrencilerle birlikte yiyerek, onlarla sohbet etti.