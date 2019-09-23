ALKÜ Rektörü Kalan göreve hızlı başladı

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) bünyesinde bulunan Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde incelemelerde bulundu. Başhekim Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı’yı makamında ziyaret eden Rektör Kalan, hastane hakkında bilgi alarak incelemelerde bulundu. Başhekimlik makamında gerçekleşen kısa görüşmenin ardından hastaneyi gezerek bilgiler alan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan,incelemeleri sırasında hastaların görüş ve önerilerini dinledi.Durum tespitinde bulunarak mevcut eksikliklerin giderilmesi konusunda Başhekim Lakadamyalı ile görüşmeler gerçekleştiren Rektör Kalan, incelemelerin ardından basına açıklamalarda bulundu.

REKTÖR KALAN İNCELEMELERDE BULUNDU

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalanbasına verdiği demeçte şunları söyledi; “Rektörlüğümüzün henüz ilk haftası olmasına rağmen özellikle halkla ilişkiler ve halka hizmet noktasında önemli bir misyon üstlenen Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni yerinde görmek yetkilileri ile tanışarak bir takım incelemelerde bulunmak ve hastanenin daha iyiye ulaşabilmesi için ihtiyaç duyduğu insan kaynağı, teknik ekipman fiziki koşullar ve alt yapılar ile ilgili Sayın Başhekimimiz Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı’yı ziyaret ettik.”

Hastanede hizmet alan hastalar ile de görüşme fırsatı bulduğunu dile getiren Rektör Kalan, konuşmasının devamında“Halkımızın bu konu ile fikirlerini aldık, incelemelerde bulunduk. Son derece büyük bir memnuniyetle karşılaştık. Bu bizi mutlu etti. Bu memnuniyet için de Sayın başhekimimiz başta olmak üzere ekibine teşekkür ediyorum. Tabiki eksiklikler her daim vardır. Bunlar bizim büyük hedeflerimize yürüyebilmemiz için bizi daha fazla motive edecektir. Bundan sonraki süreçte de Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi olarak biz hocamıza ve hocamızın vesilesiyle ekibine elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Kendilerine bugüne kadar ki hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim. Ayrıca kendisi de yeni göreve başladığı için tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum” dedi.