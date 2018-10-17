ALKÜ projeleri finalde

DOKTORCLUB Awards 2018 jüri oylamaları sonucu ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ait ‘Yılın Kamu Hastaneleri ve Sağlık Kurumları’ ile ‘Yılın Yenilikçi Uygulaması’ kategorisindeki başvuruları finale kaldı. ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ‘Sağlığınız için size bir SMS kadar yakınız’ ve ‘Umuda Yürüyoruz’ adlı projeleriyle katıldığı yarışmada jüri oylamaları ve değerlendirmeleri sonucunda, toplam 141 geçerli başvuru arasından her kategoride en çok puanı alan üçer aday finalist oldu. Başvuru sayısı 10 ve üzerinde olan kategorilerde ise beşer aday finalist olarak belirlendi. Doktorclub, her kategoride kazananları belirlemek üzere 15 binden fazla hekim üyesinin olduğu platformda 11 Kasım 2018 tarihine kadar finale kalan projeleri oylamaya sunacak.

Kazananlar 30 Kasım 2018 tarihinde yapılacak ödül töreninde açıklanacak.

Başhekim Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş, finale kalan projeler için proje ekibine teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.