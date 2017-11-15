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ALKÜ PDR Kulübü’nden anlamlı konferans

ALKÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Kulübü, İşitme engellilerin sorunlarına dikkat çekmek için bir konferans düzenledi

ALKÜ PDR Kulübü’nden anlamlı konferans

ALKÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Kulübü, İşitme engellilerin sorunlarına dikkat çekmek için bir konferans düzenledi

15 Kasım 2017 Çarşamba 15:40
ALKÜ PDR Kulübü’nden anlamlı konferans
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ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Psikolojik Danışma Kulübü işitme engellilerin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla İşletme Fakültesi Konferans Salonu’nda “Sessizliğe Ses Ver” adlı İşaret Dili konferansı gerçekleştirildi. İşitme engellilerin iletişim aracı olan işaret dilinin önemi ve farkındalığı artırmaya yönelik gerçekleştirilen konferansa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Konferansı, özel eğitim alanında işitme engelliler öğretmeni Burcu Candan gerçekleştirdi.

ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ

Doğuştan işitme kalıntısıyla doğan bireylerin cihaz yoluyla duyulmalarının sağlandığını ifade eden Burcu Candan, “ Duyum eşiği az olan bireylerin erken teşhis ile cilalandırılıp duymalarını sağlayabiliriz. Bu cihazlar doktorların hangi cihazları uygun gördüğüne bağlı olarak kulak arkası veya koklearimplant dediğimiz cihazlar sayesinde konuşma seslerini ve çevredeki sesleri duymalarını sağlayabiliriz. Hiç işitme kalıntısı olmayanlara total işitme engelli denilmektedir” şeklinde konuştu.

“İŞARET DİLİ BİLENLERİN SAYISI ARTMALI”

Toplumda, kurum ve işletmelerde işaret dili bilen çalışan sayısının artması gerektiğini söyleyen Candan, “İşitme engelli bireyler yaşları büyüdükçe kendini ifade etmekte zorluk yaşadıklarından dolayı öfkeli, sinirli bir kişiliğe sahip olabiliyorlar. Total işitme kaybı olan bireylerin iletişim aracı işaret dilidir. Günümüzde işaret dili farkındalığı arttıkça, bu dili bilen insanların sayısının artacağını düşünmekteyiz. İşitme engelli vatandaşlarımızın da gittikleri kurumlarda ve işletmelerde işaret dilini bilen vatandaşlarımıza kendilerini daha rahat anlatabileceklerini umut ediyoruz. İşitme engelli bireyler raporu yüzde kaç olursa olsun dudak okuyabilirler. Bu yüzden onlarla iletişim kurarken mutlaka konuşalım. Onlara seslenirken elimizle omuzlarına dokunalım. Onlarla aramızda hiçbir engel olmadığını unutmayalım” diye konuştu.

İşaret dili konferansında öğrenciler, işaret dilini “İzmir Marşı ve Bana Bir Masal Anlat Baba” şarkısına eşlik ederek öğrenmeye çalıştılar. 

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiALKÜPDRSessizliğe Ses Ver
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