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ALKÜ öncülüğünde uluslararası konferans

Uluslararası ekonomik Araştırmalar Konferansı (ECONALANYA) Alanya’da başlıyor.

GÜNCEL 22.10.2019, 12:27
ALKÜ öncülüğünde uluslararası konferans
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ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ev sahipliğinde 3. Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Konferansı (ECONALANYA 2019)24 Ekim Perşembe günü saat 09:30’da Kargıcak The Lumos Deluxe Resort’de gerçekleştirilecek. Bu yılki davetli konuşmacılar Dünya Ticaret Örgütü’nden Dr. Marc Bacchetta ve Oxford Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Richard A. Werner ve Prof. Dr. Peter Neary’in ekonomi alanında sunum yapacakları konferans iki gün boyunca devam edecek.Ayrıca konferans süresince, yirminin üzerinde ülkeden gelen akademisyen ve araştırmacıların ekonomi konularındaki araştırmalarını sunacakları konferansa Alanya protokolü ve iş dünyası temsilcilerinin ilgi göstermesi bekleniyor.

#Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Konferansı #ALKÜ #ECONALANYA #Alanya
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