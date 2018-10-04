ALKÜ öğrencilerine müjde! Ulaşım sorunu çözülüyor

TOPLANTIYA ALKÜ Rektörü Profesör Dr. Ahmet Pınarbaşı, ALKÜ Genel Sekreteri Fatih Özdemir, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Şube Müdürü İlyas Şirin, Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak ve Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Kerim Akıllı katıldı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Ahmet Pınarbaşı, “ üniversiteye gelen otobüs sayısı ve kampüsteki durak sayınını artırılması, Kent Kart Dolum noktalarının şehir genelinde yaygınlaştırılması, kampüsteki kantine de dolum cihazı konması ve kampus içinde öğrencilerden indi-bindi ücreti alınmaması yönündeki taleplerine çözüm istedi.

Otobüs sayısı artırılacak

Üniversiteye giden otobüs sayısının özellikle sabah ve öğrencilerin çıkış saatinde artırılması, kampus içinde öğrenciden indi-bindi ücreti alınmaması, rektörlüğün istediği noktalara ek duraklar konması, Kent Kart dolum cihazlarının sayısının artırılması ve üniversitedeki kantine de bir tane konması konularında taraflar fikir birliğine vardı.

Bacak, sorunları çözeceğiz

Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak, “ şimdilik geçici olarak sorunun çözüyoruz. Mahmutlar Otobüslerinin de Alanya ile birleşmesi konusu da kısa sürede halledilecek. Bu işler tamamlandıktan sonra üniversitenin ulaşım konusundaki sorunlarını kökten çözmüş olacağız “dedi.

Toklu: Çözüm noktasındayız

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu üniversite öğrencilerinin sorunlarının çözümü noktasında önemli adımlar attıklarını belirterek, "Üniversite öğrencilerimiz için üzerimize düşen görevi her zaman yapacağız. Üniversite öğrencilerimizin ve Alanya halkının yaşadığı ulaşım ve diğer sorunlarda çözüm noktasında olmaya devam edeceğiz. Rektörümüz Ahmet Pınarbaşı ve öğrencilerimizden gelen talepler neticesinde oluşturduğumuz çözüm yollarını uygulamaya koyarak ulaşım sorununu asgari seviyeye indireceğiz." dedi.

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2018, 17:15