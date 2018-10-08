ALKÜ öğrencileri otobüs istiyor

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde öğrenci sayısının her yıl artması, bu yıl da 12 binlere kadar yükselmesi, ulaşım sorununu da beraberinde getirdi. Öğrenciler özellikle 202 numaralı otobüs hattından şikayetçi olurken, yoğunluktan dolayı otobüslerin kendilerini almadığı zamanlar olduğunu, bu nedenle de derslerine geç kaldıklarını söylediler. Otobüs duraklarında her gün yarım saatten fazla araç beklediklerini de belirten ALKÜ öğrencileri otobüs seferlerinin artırılmasını istiyor. Ayrıntılar 18.00'da Dim TV (dimtv.tv) Ana Haber Bülteni'nde