ALKÜ öğrencileri 250 fidanı toprakla buluşturdu

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kritik Analitik Düşünme Kulübü ve Bilinçli Gençlik Kulübü ile ÇEKUD’un ortaklaşa düzenlediği etkinlikte öğrenciler 250 fidanı Alanya’da toprakla buluşturdu. Türkiye’de eş zamanlı olarak 81 il ve Alanya’da gerçekleştirilen etkinlikte toplamda 100 bin fidan toprağa can suyu verilerek dikildi. Alanya Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait Toslak, Çatalçam Mahallesi dikim alanında gerçekleştirilen etkinliğe Akseki Meslek Yüksek Okulu Dr. Öğr. Üyesi Müdürü Mücahit Köse, Kulüplerin Akademik Danışmanı Mühendislik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Dikici, Alanya Orman İşletme Müdürlüğü Kargı Bölge Şefi Mevlüt Alice, ALKÜ Yapı İşleri Daire Başkanı Hasan Kaya, Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Hasan Basri Savaş, fakülte ve meslek yüksekokulu sekterleri ile öğrenciler katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Akseki Meslek Yüksek Okulu Müdürü Mücahit Köse, katılımcı öğrencilere teşekkür ettikten sonra; “Bugün burada fidanlarımızı toprakla buluştururken aslında farklı bir şeyler söylemek istiyorum. Tüm insanlara diyoruz ki, ey insanlar bakın yakıp yıkılan bu dünyayı biz tekrar onarmaya çalışıyoruz, dünyanın barış dünyası olmasını bütün varlıkların mutluluk içinde yaşamasını istiyoruz, diktiğimiz her bir fidandan elde edilecek fayda insanlığın ortak faydasıdır. Çocuklarımıza diyoruz ki; ey gözlerimizin nuru, geleceğimiz olan çocuklarımız, biz bu fidanları kendimiz için değil sizin ve sizin çocuklarınız için dikiyoruz. Bizim gücümüz bu vatanı cennete çevirmeye yetmedi ancak elimizden geleni yaptık, siz de kıyamete kadar nesilden nesile bu alışkanlığı sürdürün” şeklinde konuştu. Kulüplerin Akademik Danışmanı Mühendislik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Dikici de, ÇEKUD’un bugün Türkiye’nin 81 ilinde ve Alanya’da eşzamanlı 100.000 fidanı toprakla buluşturduğunu ve il olmayı hak eden Alanya’nın da bu faaliyete destek olmasının onur verici olduğunu söyledi. Alanya Orman İşletme Müdürlüğü Kargı Bölge Şefi Mevlüt Alice’nin fidan dikiminin nasıl yapılması gerektiği konusunda kısa bir bilgi vermesinin ardından dikime geçildi. Alana dağılan yaklaşık 100 öğrenci 1 yaşındaki defne, selvi ve fıstık çamı fidanlarını can suyunu vererek toprakla buluşturdu.