ALKÜ'nün yeni rektörü Kalan'dan ilk mesaj

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarında üç üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar yer aldı.

Karara göre, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ekrem Kalan, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Süleyman Özdemir, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Türkay Dereli uygun görüldü.Söz konusu atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı. Öte yandan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’nın bugün düzenlenecek törende rektörlük görevini Kalan’a devredeceği öğrenildi.

KALAN'IN İLK MESAJI

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Ekrem Kalan, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri, Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun ve YÖK Başkanımızın destekleriyle 18.09.2019 tarihi itibariyle Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğüne atanmış bulunmaktayım.

Üniversitemizi uluslararası arenada hak ettiği konuma ulaştırmak için Alanyamız ve tüm paydaşlarımızla elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bizi bu göreve layık gören ve destek veren herkese şükranlarımı arz ederim. Rabbim, rızasını kazanacak hayırlı işler yapmayı nasip etsin inşallah" dedi.

EKREM KALAN KİMDİR?

14 Mart 1980 doğumlu olan Kalan, İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi tarih bölümünde lisans eğitimini tamamlamasının ardından yüksek lisans eğitimini yine aynı üniversitede Ortaçağ Tarihi üzerine yaptı. Doktora eğitimini Rusya'da yer alan Kazan Federal Üniversitesi'nde Rusya Tarihi üzerine yaptı. Moğolistan Üniversitesi'nde okutman olarak başladığı eğitmenlik hayatında çeşitli üniversitelerde eğitim veren Prof. Dr Ekrem Kalan, son olarak Akdeniz Üniversitesi Tarih Bölümünde 'Ortaçağ Tarihi' eğitimi vermekteydi.