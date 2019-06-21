ALKÜ'nün mezuniyet coşkusu bu akşam Dim TV'de

ALPER KUTAY

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde 2018-2019 yılı akademik döneminde mezun olmaya hak kazanan 754’ü lisans, 594’ü ön lisans öğrencisi olmak üzere toplamda 1.348 öğrenci için bu akşam mezuniyet töreni gerçekleştirilecek. Mezuniyet töreni, Kestel Yerleşkesi Amfi Tiyatro’da saat 19.00’da başlayacak. Yoğun bir çalışma döneminin ardından bir akademik yılın daha sonuna geldiklerini ifade eden ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, bu yılı öğrencilerin mezuniyetiyle sonlandıracaklarını ifade etti. Rektör Pınarbaşı, “Yeni bir üniversite olmamıza rağmen çok hızlı büyüyen ve gelişen bir üniversiteyiz. Öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimizle birlikte yoğun geçen bir akademik yılı geride bırakıyoruz. Bu akşam öğrencilerimizin mezuniyet heyecanına bir kez daha şahit olmanın mutluluğunu yaşayacağız. Mezun olacak öğrencilerimize şimdiden hayatlarında başarılar dilerim” diye konuştu. Mezuniyet töreni saat 19.00'dan itibaren Dim TV'de (dimtv.tv) naklen yayınlanacak.