ALKÜ-MÜSİAD işbirliği yapacak

TÜRKİYE'NİN 87 farklı noktasında faaliyetlerine devam eden Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) yurt içindeki teşkilat ağını Alanya Şubesi’yle genişletmesinin ardından MÜSİAD Alanya Şube Başkanı Mustafa Durusoy ve yönetim kurulu üyeleri, işbirliği konularında fikir alış verişinde bulunmak üzere ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’nı makamında ziyaret etti. Ziyarette, ALKÜ Rektör Yardımcısı ve Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Güneş de hazır bulundu.

Ziyaret sırasında Rektör Pınarbaşı ve MUSİAD Başkanı Durusoy, işbirliği yapabilecekleri konu başlıkları hakkında fikir alışverişinde bulundular. Alanya MÜSAD üyesi şirketler ile Üniversitenin ortak proje hazırlayarak TÜBİTAK, KOSGEB vs gibi kurumlara Araştırma-Geliştirme bazlı ve ülke ekonomisine katma değer sağlayacak projeler sunulması, özellikle Alanya olmak üzere ülkede üretimi ve istihdamı artıracak nitelikli ürünlere odaklanılması konusunda fikir birliğine varıldı. Bu kapsamda yakın bir zamanda ALKÜ tarafından MÜSİAD’a üye tüm şirketlerin yetkililerine, üniversitenin kapasite ve imkanları ile ortak çalışma yapabilecekleri öğretim üyelerinin tanıtılacağı bir çalıştay ile sunum yapılması üzerinde mutabık kalındı.

Ziyaretlerinden ötürü kendisini ziyaret eden MÜSİAD Başkanı ve yönetimine teşekkür eden Rektör Pınarbaşı, işbirliğini artırarak devam ettirmek, Alanya’ya marka ürünler ve değerler kazandırmak adına şirketlere destek olmak için ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini ifade etti.