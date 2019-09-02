ALKÜ Mobil hizmette

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Öğrenci Bilgi Sistemi’nin mobil uygulaması ALKÜ-MOBİL, Google Play ve App Store’da yerini aldı. ALKÜ-MOBİL, bilgiye hızlı erişim, zamandan tasarruf, öğrenciler ile anlık iletişim, ALKÜ hizmetleri hakkında öğrencilere ve akademisyenlere detaylı bilgi sunmak amacı ile geliştirildi. IOS ve Android destekli cihazlarda çalışabilen uygulama, uygulama mağazalarından kolaylıkla indirilebiliyor.

Geliştirilen uygulama ALKÜ-MOBİL’de öğrenciler, aldıkları dersleri, ders programlarını, sınav takvimlerini, sınav notlarını, devam durumlarını, müfredat bilgilerini, not durum belgesini, kişisel bilgilerini, yemek listesini görebiliyor, ALKÜ hakkında detaylı bilgiye ve anlık bildirimlere rahatlıkla ulaşabiliyor.

Aynı uygulamada akademisyenlere ayrılan alanda ise akademisyenler ofis saatlerine, verilen derslere, ders programına, sınav takvimine, danışmanı olduğu öğrencilere, kişisel bilgilere, yemek listesine, ALKÜ hakkında detaylı bilgilere ve anlık bildirimlere kolaylıkla erişebiliyor.