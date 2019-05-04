ALKÜ'lü sağlık çalışanları bu gecede buluştu

OLİVE Garden'da düzenlenen program Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Muhammet Karaman'ın konuşması ile başladı. Hemşirelerin sağlığın melekleri olduğunu dile getiren Karaman, "Hemşireler 7 gün 24 saat kesintisiz bir şekilde kutsal bir görev yürütmektedir. Hemşirelik özveri ve fedakarlık ister, göstermiş olduğunuz özverili çalışmalarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Ramazan öncesi bir nebze de olsa iş stresinden uzaklaşmak ve kaynaşmak adına bu geceyi düzenledik, katılanlara ve emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu. Katılanlara çekilişle çeşitli hediyelerin verildiği gecede sağlık çalışanları canlı müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.

Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2019, 14:27