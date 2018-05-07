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ALKÜ'lü akademisyenlerden gururlandıran başarı

ALKÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilimdalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Yuluğ ile Fizyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi İshak Suat Övey elde ettikleri önemli başarılar ile ALKÜ’nün gururu oldular

ALKÜ'lü akademisyenlerden gururlandıran başarı

ALKÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilimdalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Yuluğ ile Fizyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi İshak Suat Övey elde ettikleri önemli başarılar ile ALKÜ’nün gururu oldular

07 Mayıs 2018 Pazartesi 19:42
ALKÜ'lü akademisyenlerden gururlandıran başarı
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ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilimdalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Yuluğ ile Fizyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi İshak Suat Övey elde ettikleri önemli başarılar ile ALKÜ’nün gururu oldular. 
“European Stroke Organizasyonu (Avrupa İnme Derneği)” Akademi Üyeliğine seçilen Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilimdalı Öğretim Üyesi ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burak Yuluğ Türkiye’den bu derneğe seçilen üç kişiden biri olmayı başardı. Hacettepe Üniversitesi’nden seçilmiş olan diğer iki akademisyenle birlikte Türkiye’yi temsil eden üç kişi arasına girmeyi başaran Prof. Dr. Yuluğ, Avrupa İnme Derneği’nin tanı ve tedavi algoritmalarının belirlenmesinde aktif olarak rol üstlenecek. Ayrıca birçok yurtdışı dergide Editörler Kurulunda bulunan Prof. Dr. Burak Yuluğ, en son Scopus Dünya Akademik Dergi sıralamalarında en yüksek dergi dilime giren ”Current Molecular Medicine”  isimli moleküler tıp dergisinin Editorler Kuruluna da seçildi. 
ALKÜ’yü gururlandıran bir diğer Tıp Fakültesi öğretim üyesi ise, uluslararası bir kongrede bin yüz sözlü bildiri arasından “En İyi 2. Sözlü Bildiri Ödülü”nü almaya hak kazanan Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. İshak Suat Övey oldu. Burdur’da ilk kez düzenlenen ve Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi ve Ofis Başkanı Dr. Pavel URSU’nun da konuşmacı olarak katıldığı I. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi’nde sağlık alanındaki yaklaşık bin 100 sözlü bildiri arasından “En İyi 2. Sözlü Bildiri Ödülü’’ne layık görülen Öğretim Üyesi Dr Övey, bu başarısını yaklaşık bin 300 yerli ve yabancı bilim insanı arasından elde etti.
Bu tür gurur verici başarıların artarak devam etmesi konusunda beklentilerinin büyük olduğunu dile getiren ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, kendisini ziyarete gelen Prof. Dr. Burak Yuluğ ile Dr. Öğretim Üyesi İshak Suat Övey’i bir kez daha tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

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ALKÜ Tıp Fakültesi Nöroloji AnabilimdalıGururlandıran Başarı
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