Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 27°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
103903
ALTIN
146.263
DOLAR
3.5696
STERLİN
4.7388
EURO
4.1931
Yeni biriyle flörtleşmenin 7 kolay yolu
Yeni biriyle flörtleşmenin 7 kolay...
iPhone kullanıcılarının kanayan yarasına merhem olacak aparat
iPhone kullanıcılarının kanayan yarasına merhem...
Apple, 2018’de 'ucuz' bir iPhone modeli üretecek!
Apple, 2018’de 'ucuz' bir iPhone...
banner468

ALKÜ'lü akademisyene AB'den destek

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Avrupa Birliği (AB) projelerinde yoluna emin adımlarla devam ediyor

ALKÜ'lü akademisyene AB'den destek

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Avrupa Birliği (AB) projelerinde yoluna emin adımlarla devam ediyor

02 Ekim 2017 Pazartesi 15:54
ALKÜ'lü akademisyene AB'den destek
banner404

ALKÜ'nün geçen yıl yürütmekte olduğu ilk Avrupa Birliği Erasmus+ kapsamındaki 'Digital StoryTelling: Empowerment Through Cultural Integration' adlı uluslararası projesinin ardından, bir AB projesini daha kazanmayı başardı. AB Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklık Programı için açılan teklif çağrısına Mart 2017’de koordinatör ülke olarak Ulusal Ajansa başvuran ALKÜ’nün 'Career Guide and Mobile Application for Employees' adlı projesi kabul edildi. Yetişkin eğitimi üzerine çalışan çeşitli kurumlardan Ulusal Ajans'a sunulan 114 proje teklifinden 21 adet proje destek alma hak kazandı. Türkiye’den Gaziantep Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin projeleri kabul edildi. Projenin yürütücüsü olan ALKÜ’nün yanı sıra Polonya, Macaristan, İspanya ve Romanya da partner ülkeler olarak bulunuyor. ALKÜ bu başarısıyla uluslararası üniversite olma yönünde önemli bir adımı daha gerçekleştirmiş oldu. 
'ULUSLARASI ÜNİVERSİTEYE EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ'
AB projelerine büyük önem verdiklerini ifade eden ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, "Uluslararası üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Hocalarımızın başarıları bizleri çok gururlandırıyor. Ben bu projeyi üniversitemize kazandıran Öğretim Üyemiz Yrd. Doç. Dr. Zuhal Gök Demir’i tebrik ediyor, kendisine başarılar diliyorum” dedi.
'ALKÜ'NÜN KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK'
Projelerin ayrıntılarına değinen Rektör Pınarbaşı, “Proje ALKÜ’nün koordinatörlüğünde, dört AB ülkesinin ortaklığı ile gerçekleştirilecek. Proje ortakları Polonya’dan bir üniversite, İspanya’dan mesleki eğitim kurumu, Macaristan ve Romanya’dan ise eğitim danışmanlığı üzerine STK’lardan oluşuyor. Her bir ortak alanında yetkin olmasının yanı sıra AB projelerinde de deneyim sahibi kurumlar. Projenin 139 bin 270 Euro miktarında ciddi bir desteği var” diye konuştu. 
'KARİYER PLANLAMA REHBERİ HAZIRLANACAK'
Rektör Pınarbaşı’na ziyareti sırasında projenin amacına değinen ALKÜ İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölüm Başkanı ve Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Zuhal Gök Demir, projenin amacının kariyer planlama rehberi ve dijital bir aplikasyon tasarlayarak çalışanlara kariyer danışmanlığı yapmak olduğunu belirtti. Projenin çıkış noktasını iş dünyasının daha kalifiyeli eleman istihdam etme talebini oluşturmak olduğunu ifade eden Demir, “Bu doğrultuda işe yeni başlayacaklar, kariyerinin orta noktasında olanlar ile kariyerinde yönetici konumunda olanlar projenin hedef kitlesini oluşturuyor. Proje kapsamında üç iş paketi hazırlanacak ve her bir ülke her iş paketine katkı sağladığı gibi bir paketten ise sorumlu olacak. Öncelikle literatür taraması ile birlikte ihtiyaç analizi çeşitli araştırma teknikleri vasıtasıyla belirlenecek. İhtiyaç analizi raporundan ALKÜ sorumlu olacak. Belirlenen ihtiyaç analizi doğrultusunda kariyer planlama rehberi hazırlanacak ve Macar ortak bu rehberin kitap olarak basılmasına önderlik edecek. Rehberdeki bilgiler doğrultusunda ise kariyer planlama mobil aplikasyonu geliştirilecek. Bu uygulamadan ise Polonya’daki ortak üniversite sorumlu olacaktır. Ayrıca AB Erasmus programının öncelikleri arasında yer alan dijitalleşme stratejisi, tasarlanacak olan mobil aplikasyon ile uyumlu" ifadelerini kullandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi(ALKÜABDigital StoryTelling
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
On Numara sonuçları saat kaçta açıklanır? Milli Piyango On Numara sonuçları
On Numara sonuçları saat kaçta açıklanır? Milli Piyango On Numara sonuçları
Bu hap sokaklarda hızla yayılıyor! Zombiye dönüştüler
Bu hap sokaklarda hızla yayılıyor! Zombiye dönüştüler
ALTAV’ın talihlileri Alanya’da
ALTAV’ın talihlileri Alanya’da

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim