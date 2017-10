ALKÜ'lü akademisyene AB'den destek

ALKÜ'nün geçen yıl yürütmekte olduğu ilk Avrupa Birliği Erasmus+ kapsamındaki 'Digital StoryTelling: Empowerment Through Cultural Integration' adlı uluslararası projesinin ardından, bir AB projesini daha kazanmayı başardı. AB Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklık Programı için açılan teklif çağrısına Mart 2017’de koordinatör ülke olarak Ulusal Ajansa başvuran ALKÜ’nün 'Career Guide and Mobile Application for Employees' adlı projesi kabul edildi. Yetişkin eğitimi üzerine çalışan çeşitli kurumlardan Ulusal Ajans'a sunulan 114 proje teklifinden 21 adet proje destek alma hak kazandı. Türkiye’den Gaziantep Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin projeleri kabul edildi. Projenin yürütücüsü olan ALKÜ’nün yanı sıra Polonya, Macaristan, İspanya ve Romanya da partner ülkeler olarak bulunuyor. ALKÜ bu başarısıyla uluslararası üniversite olma yönünde önemli bir adımı daha gerçekleştirmiş oldu.

'ULUSLARASI ÜNİVERSİTEYE EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ'

AB projelerine büyük önem verdiklerini ifade eden ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, "Uluslararası üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Hocalarımızın başarıları bizleri çok gururlandırıyor. Ben bu projeyi üniversitemize kazandıran Öğretim Üyemiz Yrd. Doç. Dr. Zuhal Gök Demir’i tebrik ediyor, kendisine başarılar diliyorum” dedi.

'ALKÜ'NÜN KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK'

Projelerin ayrıntılarına değinen Rektör Pınarbaşı, “Proje ALKÜ’nün koordinatörlüğünde, dört AB ülkesinin ortaklığı ile gerçekleştirilecek. Proje ortakları Polonya’dan bir üniversite, İspanya’dan mesleki eğitim kurumu, Macaristan ve Romanya’dan ise eğitim danışmanlığı üzerine STK’lardan oluşuyor. Her bir ortak alanında yetkin olmasının yanı sıra AB projelerinde de deneyim sahibi kurumlar. Projenin 139 bin 270 Euro miktarında ciddi bir desteği var” diye konuştu.

'KARİYER PLANLAMA REHBERİ HAZIRLANACAK'

Rektör Pınarbaşı’na ziyareti sırasında projenin amacına değinen ALKÜ İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölüm Başkanı ve Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Zuhal Gök Demir, projenin amacının kariyer planlama rehberi ve dijital bir aplikasyon tasarlayarak çalışanlara kariyer danışmanlığı yapmak olduğunu belirtti. Projenin çıkış noktasını iş dünyasının daha kalifiyeli eleman istihdam etme talebini oluşturmak olduğunu ifade eden Demir, “Bu doğrultuda işe yeni başlayacaklar, kariyerinin orta noktasında olanlar ile kariyerinde yönetici konumunda olanlar projenin hedef kitlesini oluşturuyor. Proje kapsamında üç iş paketi hazırlanacak ve her bir ülke her iş paketine katkı sağladığı gibi bir paketten ise sorumlu olacak. Öncelikle literatür taraması ile birlikte ihtiyaç analizi çeşitli araştırma teknikleri vasıtasıyla belirlenecek. İhtiyaç analizi raporundan ALKÜ sorumlu olacak. Belirlenen ihtiyaç analizi doğrultusunda kariyer planlama rehberi hazırlanacak ve Macar ortak bu rehberin kitap olarak basılmasına önderlik edecek. Rehberdeki bilgiler doğrultusunda ise kariyer planlama mobil aplikasyonu geliştirilecek. Bu uygulamadan ise Polonya’daki ortak üniversite sorumlu olacaktır. Ayrıca AB Erasmus programının öncelikleri arasında yer alan dijitalleşme stratejisi, tasarlanacak olan mobil aplikasyon ile uyumlu" ifadelerini kullandı.