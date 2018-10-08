ALKÜ'lü akademisyenden ses getiren çalışma

ALANYA Alaadddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi M. Yalçın Günal ve ekip arkadaşlarının yaptığı çalışma hastalara umut ışığı olacak. Ayrıca ALKÜ’lü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi M. Yalçın Günal ile ekibinin yaptığı araştırma uluslararası medikal internet portali ENDONEWS ‘e haber oldu. Habere konu olan çalışmada insanda kırmızı kan hücrelerinin üretiminde anahtar rol oynayan ve özellikle kronik böbrek yetmezliğinde oluşan anemi (kansızlık) tedavisinde kullanılan eritropoietin isimli hormonun, kadın üreme sistemi ile ilgili yaygın bir rahatsızlık olan endometriosis üzerine etkisi araştırıldı. Deney hayvanlarında endometriosis modeli oluşturularak yapılan çalışmada elde edilen verilerle, henüz kesin tedavisi olmayan endometriosis ile ilgili olarak yüz güldürücü sonuçlara ulaşıldı. Bu çalışmanın sonuçları Journal of The Turkish-German Gynecological Association dergisinde yayınlandı. Yeni bir tedavi konusunda hastalara umut ışığı olacak çalışma, yayınlandıktan sonra endonews.com portalinde de haber konusu oldu. Yapılan araştırmanın uluslararası alanda ses getirmesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, “Araştırmalarından ötürü değerli akademisyenimiz Dr. Öğr. Üyesi M. Yalçın Günal’ı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” diye konuştu.