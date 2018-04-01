ALKÜ kermesten elde ettiği geliri LÖSEV’e bağışladı

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri, LÖSEV Antalya İl Koordinatörü Tutku Canıdar’la Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Konferans Salon’unda bir araya gelerek, kermesten elde ettikleri geliri LÖSEV’e bağışladı. Düzenlenen etkinliğe, ALKÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Gümüş, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Aydın, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Etkinlikte öğrencilere bir seminer vererek, Lösemi hastalığını tanıtan ve kısa adı LÖSEV olan Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın çalışmaları hakkında bilgiler aktarırken Tutku Canıdar’a, ALKÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Gümüş tarafından bir plaket takdim edildi.

Daha sonra Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Aydın, ALKÜ Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalı 3.sınıfta öğrenim gören 46 öğrencinin, “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi kapsamında, ders sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Aslı Yüksel’in koordinatörlüğünde LÖSEV yararına gerçekleştirdikleri kermesten elde ettikleri 3 bin 700 lira geliri Tutku Canıdar’a teslim etti.

Kermese katkılarından dolayı ALKÜ Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalı 3.sınıf öğrencilerine rektörlük tarafından hazırlanan teşekkür belgeleri dağıtıldı. Etkinlik sonrasında öğrenciler LÖSEV tarafından açılan standı ziyaret ederek desteklerini sürdürdüler.

