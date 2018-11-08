ALKÜ kan bağışladı

ALAADDİN Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Meslek Yüksekokulu (MYO) bahçesinde organize edilen bağış etkinliğine öğrencilerin yanında ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, ALKÜ Genel Sekreteri Fatih Özdemir ile akademisyenler de katıldı. ALTSO Meslek Yüksekokulu’nda kurulan Kızılay çadırında kan verecek olan öğrenci ve öğretim görevlilerini teşvik etmek amacıyla kampanyaya katılan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, birçok canın hayatını kurtarmaya vesile olacak bu ulvi göreve herkesi davet ettiğini ifade ederek, kan bağışına yoğun ilgi gösteren öğrencilere ve personele teşekkür etti. Alanya Kızılay Şubesi’nin Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Dikici, ALKÜ Kestel Kampüsünde diğer fakülte ve yüksekokullarda da kan bağışı kampanyasının devam edeceğini belirtti. ALKÜ akademisyenlerinin katkılarıyla kurulan Alanya Kızılay Şubesi’nin Başkanı Dr. Mehmet Dikici ve Yardımcısı Öğretim Üyesi Dr. Hasan Basri Savaş yaptıkları açıklamada Alanya'da çok yüksek miktarda kan bağışı olduğunu fakat kan bankası bulunmadığından dolayı bağışlanan kanların Antalya'da işlenerek depolandığını dile getirdi. Türk Kızılayı Alanya Şubesi olarak kapsamlı ve yüksek kapasiteli bir kan ve kök hücre bankası kurmak için çalışmalara başladıklarını aktaran Başkan Dikici, “Böylelikle Alanya'da ciddi birçok hastalığın teşhis ve tedavisi için altyapı desteği sunulabilecek” dedi.