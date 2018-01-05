ALKÜ İşletme Fakültesi Dekanı Süleyman Uyar istifa etti

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Uyar bugün sosyal medya üzerinden istifa ettiğini açıkladı. Açıklamada Dekan Uyar, "Gördüğüm lüzum üzerine yürütmekte olduğum dekanlık görevinden istifa etmiş bulunmaktayım." dedi.
İşte o açıklama:
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