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ALKÜ İşletme Fakültesi Dekanı Süleyman Uyar istifa etti

ALKÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Uyar bugün sosyal medya üzerinden istifa ettiğini açıkladı

ALKÜ İşletme Fakültesi Dekanı Süleyman Uyar istifa etti

ALKÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Uyar bugün sosyal medya üzerinden istifa ettiğini açıkladı

05 Ocak 2018 Cuma 21:43
ALKÜ İşletme Fakültesi Dekanı Süleyman Uyar istifa etti
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ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Uyar bugün sosyal medya üzerinden istifa ettiğini açıkladı. Açıklamada Dekan Uyar, "Gördüğüm lüzum üzerine yürütmekte olduğum dekanlık görevinden istifa etmiş bulunmaktayım." dedi.

İşte o açıklama:

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