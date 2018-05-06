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ALKÜ ile imzalar işbirliği için atıldı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ve Gazipaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (MEM) arasında Sosyal ve Bilimsel İşbirliği Protokolü imzalandı

ALKÜ ile imzalar işbirliği için atıldı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ve Gazipaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (MEM) arasında Sosyal ve Bilimsel İşbirliği Protokolü imzalandı

06 Mayıs 2018 Pazar 23:15
ALKÜ ile imzalar işbirliği için atıldı
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ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı ile Gazipaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aktaş tarafından imzalanan protokol ile ALKÜ Rektörlüğü ile Gazipaşa Milli Eğitim Müdürlüğü arasında eğitim, bilim, sanat, spor ve kültürel alanlarda işbirliğine dayalı niteliği arttırıcı çalışmalar yapılacak. Tarafların yükümlülüklerinin belirlendiği protokol çerçevesinde ALKÜ, Gazipaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıf öğrencilerine yönelik bilimsel çalışma programları ile bilimsel projelerinin hazırlanması hususunda danışmanlık yapacak; öğrenci, öğretmen, veli ve paydaşlara yönelik sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetler için uzman desteği sağlamak konularında imkânlar sunacak. Gazipaşa Fen Lisesi Müdürü'nün de hazır bulunduğu protokol imza töreninde, ALKÜ ile Gazipaşa MEM ortak işbirliği içerisinde üç yıl içinde Gazipaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda öğrenim gören 9’uncu, 10’uncu, 11’inci ve 12’inci sınıf öğrencilerinin meslek seçimlerine destek olmak amacıyla üniversite tanıtım ziyaretleri düzenlenmesi de kararlaştırıldı. Protokole ilişkin bir açıklama gerçekleştiren ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Pınarbaşı, daha önce Alanya MEM ile imzalanan işbirliği protokolüne benzer şekilde, Gazipaşa’da eğitim gören öğrencilerin de üniversitenin imkânlarından faydalanabilecek olmasının onların eğitim öğretim hayatlarına olumlu katkılarda bulunacağını ifade etti. Rektör Pınarbaşı, “Gazipaşalı öğrencilerin bireysel ya da grup olarak hazırlayacakları proje ve seminer çalışmaları için üniversitemizin laboratuvar, bilgisayar, internet, kütüphane, spor salonu ve konferans salonu gibi imkânlarından en verimli şekilde yaralanabilmelerine yönelik işbirliği ile ortaklaşa güzel çalışmalara imza atacağımıza canı gönülden inanıyorum” dedi. 

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Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiALKÜGazipaşa İlçe Milli Eğitim MüdürlüğüSosyal Ve Bilimsel İşbirliği Protokolü
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