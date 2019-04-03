ALKÜ Hastanesi'nde yeni dönem!

ÜLKEMİZDE sayılı merkezde uygulanan yöntem, ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de uygulanmaya başlandı. ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ali Akkoç, ilçede ilk kez uygulanan supin PNL ameliyatını ekibiyle birlikte başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini söyledi. Böbrek taşı olan 40 yaşındaki Ali Bülbül yeni teknikle ameliyat edildi. 2 gün serviste yattıktan sonra hasta Bülbül eski sağlığına kavuşmuş olarak hastaneden taburcu edildi.

Yöntem hakkında bilgi veren Akkoç, şunları kaydetti:

“Standart olarak uygulanan, yüz üstü pozisyonda yapılan kapalı böbrek taşı ameliyatı da (Pron PNL) aslında başarılı bir tekniktir. Yeni uyguladığımız supin PNL ameliyatı teknik olarak biraz daha tecrübe gerektirmesi nedeniyle, dünyada ve ülkemizde kapalı böbrek taşı ameliyatları çoğunlukla yüzüstü pozisyonda yapılmaktadır. Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalarda kapalı böbrek taşı ameliyatının, hasta sırtüstü pozisyondayken yapılmasının çok daha avantajlı olduğu, buna ek olarak komplikasyon oranlarının yüzüstü pozisyonda yapılan ameliyattan farksız hatta bazı yayınlarda daha az olduğu bildirilmiştir.” diye konuştu

Dr. Öğr. Üyesi Akkoç, supin PNL ameliyatının avantajları hakkında da bilgi vermeyi unutmadı.

1. “ Klasik pron PNL ameliyatında hastanın uyumasıyla böbrek taşı ameliyatının başlaması arasında, genel anestezi altında 30-45 dakikalık bir hazırlık dönemi geçiyor. Oysa supin PNL ameliyatında hasta uyur uyumaz aynı pozisyondayken ameliyata başlanabiliyor, hastanın genel anestezi altında kalma süresi ciddi anlamda kısalıyor.

2. Supin PNL ameliyatında eşzamanlı olarak aşağı idrar yollarından da müdahale etme şansı olduğu için operasyon sonrası böbrekte taş kalma ihtimali azalmaktadır.

3. Pron PNL ameliyatında hasta yüzüstü olduğu için kalbin dakikada attığı kan miktarı düşüyor, pıhtı atma riski artıyor, akciğerlerin havalanması zorlaşıyor, acil durumda hastayı tekrar sırt üstü pozisyona çevirmek gerekebiliyor, göz içi basıncı artmasına bağlı görme problemleri görülebiliyor. Ancak supin PNL ameliyatında akciğer ve kalple ilgili komplikasyonlar çok daha nadir görülüyor, anestezistin hastaya müdahalesi daha kolay ve kısa sürede olabiliyor.

4. Pron PNL ameliyatında hastayı çevirmek gerektiği için, sinir hasarı ve boyun travması oluşabilmektedir. Supin PNL ameliyatında ise hastayı çevirmeye gerek kalmadığı için, bu komplikasyonların görülme riski çok azalıyor. Ayrıca ameliyat esnasında böbrek içi basınç düşük olduğu için enfeksiyon gelişme riski de daha azdır.

5. Bu tekniğin cerrah açısından da birtakım avantajları bulunmaktadır. Şöyke ki; supin PNL ameliyatında cerrah hastanın arkasında değil yanında oturarak çalışabilmekte ve kırılan taşları daha kolay toplayabilmekte. Ayrıca cerrah, ameliyat esnasında radyasyona daha az maruz kalmaktadır.” dedi.

Taburculuk öncesi hasta Ali Bülbül ise doktoru Ali Akkoç’a teşekkür etti. Bülbül: “Taşa bağlı belime vuran ağrılar artık dayanılmaz olmuştu. Çok başarılı bir ameliyat geçirdim. Daha ameliyatın 2. günü olmasına rağmen çok iyiyim, hiç ağrım kalmadı. Böbrek taşı ameliyatından korkmayın, boşuna bu ağrıları çekmeyin. Doktoruma, hastane yönetimine ve tüm sağlık çalışanlarına ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum.” diye sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2019, 14:51