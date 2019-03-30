ALKÜ Hastanesi'nde seçim mesaisi

BU kapsamda hastane yönetimi, yatarak tedavi gören hastaları yerinde ziyaret etti. Durumları hakkında bilgi aldıktan sonra yarın yapılacak olan yerel seçimlerde oy kullanmak istemeleri halinde ve doktorunun onayı ve izni dahilinde hasta nakil araçları ile oy verecekleri merkezlere taşıyabileceklerini ve oy kullandıktan sonra tekrardan geri getirebileceklerini ifade ettiler. Bu hizmetten faydalanmak isteyen hastaların isimleri teker teker not alındı. Hastane Başhekim Vekili Uz. Dr. Nadir Aldemir ekibiyle birlikte kısa bir hastane turu yaptıktan sonra yatan hastaları yerinde ziyaret ettiklerini, yerel seçimler öncesinde Sağlık Bakanlığı’nın evde sağlık hizmeti alan vatandaşların ve yatarak tedavi gören hastaların en temel haklarından biri olan oy kullanmalarını sağlamak adına başlattığı hizmet doğrultusunda çalışmalarına hız verdiklerini açıkladı. Aldemir, ”Hastane yönetimi olarak hastalarımızın oy kullanmalarına katkı sağlamak adına bugün buradayız. Yatarak tedavi gören ve evde bakım hizmetimizden faydalanan oy kullanmaya gidemeyecek durumda olan hastalarımızı talepleri doğrultusunda nakil aracıyla evlerinden ve hastaneden alarak ilgili merkezlere taşıyacağız. Vatandaşlarımız oy kullandıktan sonra alındıkları noktaya geri götürülecektir” diye konuştu.