ALKÜ Hastanesi'nde kantin krizi bitmek bilmiyor! 'Vatandaş suya muhtaç!'

ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sıkıntılar bitmek bilmiyor. Aylardır başhekim koltuğu boş olan hastanede son olarak kantinler de kapanmıştı.

ALKÜ Hastanesi'nde kantin krizi bitmek bilmiyor! 'Vatandaş suya muhtaç!'
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ALANYA’nın 102 mahallesine hizmet veren hastane poliklinikleri her gün yüzlerce hasta ve hasta yakınına ev sahipliği yapıyor. Kantinlerin hala kapalı olması da vatandaşları mağdur ediyor. Konuyu gündemine alan Dim TV (dimtv.tv) halkın sesi olmaya devam ediyor. 
‘HASTA VE HASTA YAKINLARI PERİŞAN’
Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına konuşan vatandaşlar yaşadıkları mağduriyetleri aktarırken “Diyelim ki şekerimize baktıracağız. Hem açlık, hem de tokluk şekeri için kan vermemiz gerekiyor. Açlığı veriyoruz. Tokluk için eve dönüyoruz. Karnımızı doyurup yeniden hastaneye geliyoruz. Hastalar, hasta yakınları perişan. Havalar iyice ısındı, sıcaklar bastırdı. Vatandaş su bile bulamıyor. Acilen bir çözüm bulunması gerekiyor” ifadelerini kullandılar.

Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2019, 11:00
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