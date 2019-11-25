ALKÜ Hastanesi'nde hijyen eğitimi vardı
ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, eğitimlerine devam ediyor
ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komite Hemşiresi Aysel Duman, hastane mutfağında ve yemekhanesinde hizmet vermekte olan personele yönelik “Hastane mutfaklarında enfeksiyon kontrol önlemleri ve hijyen kuralları" başlığında bir eğitim düzenledi. Gıdaların sağlığa uygun koşullarda hazırlanması gerektiğine değinen Duman, mutfak hijyeninde dikkat edilmesi gereken hususlara değindi. Aysel Duman, "Başta besin hijyenine, araç gereç (ortam) hijyenine ve kişisel hijyeninize önem vermelisiniz. Su ve sabun da en önemli temizlik araçlarınız arasında yer almalıdır" dedi. Soru-cevap şeklinde geçen eğitim seminerinde kişisel hijyende en önemli unsurun el yıkama olduğu vurgulandı. Dikkat edilmesi gereken hususlar uygulamalı bir şekilde anlatıldı.
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