ALKÜ Hastanesi Başhekiminden Hasta Yakınları Tesisi’ne övgü

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi, Alanya kırsalı başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden tedavi için Alanya’ya gelen birçok hasta ve hasta yakınına ücretsiz hizmet vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine getirilen Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı, tesiste incelemelerde bulundu, hasta ve hasta yakınlarıyla bir araya geldi.

ÖNEMLİ BİR AÇIĞI KAPATTI

Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi’nde kalan vatandaşlarla organize edilen kahvaltıda bir araya gelen Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı, tesis hakkında bilgi aldı, hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet etti. Tesiste görevli Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluları nezaretinde tesisi gezen Lakadamyalı, tesisi çok beğendi. Lakadamyalı, “Alanya kırsalı ve çevre ilçelerden gelen hasta ve hasta yakınları için son derece önemli bir tesis. Ulaşılabilir, hijyenik ve ihtiyaçları tamamen karşılaması ayrıca ücretsiz olması vatandaşlara büyük bir imkan sağlıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” dedi.