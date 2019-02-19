ALKÜ hastanede eğitim sürüyor

ENGELLİ bireylerin sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırmak ve oluşabilecek iletişim sorununu ortadan kaldırmak adına Alanya Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Fatma Üstündağ tarafından sağlıkçılara işaret dili eğitimi veriliyor. Hastanenin konferans salonunda düzenlenen eğitime Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Muhammet Karaman, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Nurcan Akbaba ve 25 sağlık personeli katıldı. Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde yürütülen proje kapsamında başlatılan eğitimde katılımcılara 120 saatlik dersin sonunda sertifikaları verilecek. Hastane Başhekim Vekili Uz. Dr. Nadir Aldemir yönetim birimi olarak eğitimlere önem verdiklerini dile getirdi. Aldemir "Hastalarımızın daha kaliteli ve erişimi kolay sağlık hizmeti alabilmesi adına eğitimlere önem vermekte ve düzenli olarak yapmaktayız. İşitme engelli bireylerin sıkıntı yaşamasını önlemek amacıyla düzenlenen eğitime, hastanemizin hemen her biriminden ve her meslek grubundan personelimiz katılmıştır. Amacımız hastanemizde görev yapmakta olan sağlık personellerimizin yüzde 70’inin işaret dilini bilmesini sağlamaktır. Çünkü hastalarımız daima en iyisini hak etmektedir" diye konuştu.

