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'ALKÜ Genel Sekreteri' oldu

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin (ALKÜ) yeni genel sekreteri, Öğretim Üyesi Dr. Yavuz Uysal oldu

'ALKÜ Genel Sekreteri' oldu

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin (ALKÜ) yeni genel sekreteri, Öğretim Üyesi Dr. Yavuz Uysal oldu

15 Nisan 2018 Pazar 23:50
'ALKÜ Genel Sekreteri' oldu
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ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin (ALKÜ) yeni genel sekreteri, Öğretim Üyesi Dr. Yavuz Uysal oldu. Daha önce 'Genel Sekreter Vekilliği' görevini yürüten Uysal, ALKÜ Genel Sekreterliği görevine başladı.

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