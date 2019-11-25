ALKÜ Genel Sekreteri Emre Çalışkan oldu
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Genel Sekreterlik görevine Emre Çalışkan atandı
GÜNCEL 25.11.2019, 17:02
ALKÜ Genel Sekreterliğine atanan Emre Çalışkan, göreve başladı. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Emre Çalışkan'ı tebrik ederek görevinde başarılar diledi. Emre Çalışkan'ın Akdeniz Üniversitesi'nde daha önceki görevlerinde son derece başarılı işler yaptığını belirten Prof. Dr. Kalan, "Kendisiyle birlikte hem Alanya'mız için hem de üniversitemiz için güzel işler yapacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.
Akdeniz Üniversitesi'nde Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı görevlerini daha önce yürüten Çalışkan, ayrıca, Antalya Valiliği AB Projeleri Koordinasyon Merkezi AB Proje Uzmanı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Eğitici Eğitmeni ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birim Koordinatörlüğü görevlerini de yaptı.
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