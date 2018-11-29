ALKÜ Genç TEMA'dan anlamlı etkinlik

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Genç TEMA Kulübü, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, şehit öğretmenler ve üniversite bünyesinde bulunan tüm akademisyenler adına fidan dikimi gerçekleştirdi. Kestel Yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinlikte 400 fidan toprakla buluştu. Bu anlamlı etkinliğe ise ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Güneş, Üniversite Genel Sekteri Fatih Özdemir, Kulüp Akademik Danışmanı Öğr. Gör. Bilgin Karademir ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasının yapıldığı etkinlikte Kulüp Akademik Danışmanı Öğr. Gör. Bilgin Karademir, “Geçen yıl 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında da buna benzer bir etkinlik gerçekleştirerek, Atatürk, şehitlerimiz ve gazilerimiz adına ağaç dikmiştik. Bu yıl da 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında 400 fidanı Atatürk, şehit öğretmenlerimiz ve üniversitemizde görev yapan akademisyenlerimiz adına toprakla buluşturduk. Bunu her yıl yenilemeyi düşünüyoruz. Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı çalışan, gayret gösteren tüm kulüplere sonsuz destek veriyor. Ayrıca bu etkinliğin düzenlemesinde emeği geçen Kulüp Başkanımız Damla Yıldırım’a ve üyelerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“BU TÜR FAALİYETLERİ TAKDİRLE KARŞILIYORUZ”

Düzenlenen etkinlikte toprakla fidanı ilk buluşturan ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Güneş, “Kıymetli bir akademik danışmanınız olduğu için çok şanslısınız. Bu konularda kendisi çok hassas ve sizleri doğru bir şekilde yönlendiriyor. Kampüsümüzün çevre düzenlemesine bizde çok önem veriyoruz. Yerleşkemizin bazı bölgelerinde inşaat var ama biz bu durumu kısa süre içinde çözeceğiz çünkü bizde ağaç ve bitkilere önem veriyoruz. İnşallah 2019 yılı itibariyle yerleşkemiz çok farklı bir görüm kazanacak. Sizlerin de bu konuda özveriyle çalışacağınıza inancım tam. Bu anlamlı etkinlik kapsamında 400 fidanı toprakla buluşturmanız bizleri çok mutlu ediyor. Genç Tema Kulüp üyelerine gösterdikleri gayretten dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.