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ALKÜ Geleneksel Tanışma Günleri'nde renkli görüntüler

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu’nun ortaklaşa düzenlediği 1’inci ALKÜ Gazipaşa Yerleşkesi Geleneksel Tanışma Günleri renkli görüntülere sahne oldu

GÜNCEL 17.12.2019, 17:22 17.12.2019, 17:30
ALKÜ Geleneksel Tanışma Günleri'nde renkli görüntüler
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ALKÜ Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu tarafından 1’inci ALKÜ Gazipaşa Yerleşkesi Geleneksel Tanışma Günleri düzenlendi. ALKÜ Gazipaşa Yerleşkesinde düzenlenen etkinliğe ev sahibi olarak katılan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’ın yanı sıra Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz,Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi DekanıProf.Dr. Erhan Cengiz, Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu MüdürüDr. Öğr. Üyesi Fatih Uçkaya, ALKÜ Genel Sekreteri Emre Çalışkan, hayırsever iş insanı Ali Bal, kurum ve daire amirleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
“GAZİPAŞA’YA AYRI BİR ÖNEM VERİYORUZ”
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından selamlama konuşmalarına geçilen etkinlikte sözlerine Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz’a teşekkürlerini ileterek başlayan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, “Öncelikle huzurlarınızda Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Taleplerimiz bir cevap buldu, huzurlarınızda sözünü aldık” dedi. Ardından sözlerine ALKÜ’nün dünü ve bugününden bahsederek devam eden Rektör Kalan; “ALKÜ’nün güzide birimlerinden bir tanesi de Gazipaşa Yerleşkesidir. Alanya merkez olmak kaydıyla Antalya’nın hemen her yerinde faaliyet gösterme yetkisine sahip olan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Gazipaşa’ya ayrı bir önem vermektedir. Bunun temeli de bölgenin sahip olduğu sosyo- ekonomik ve kültürel potansiyelinin son derece üst düzey olmasıdır” şeklinde konuştu. Üniversitelerin sadece akademik bilginin aktarıldığı yerler olmadığını belirterek öğrencilerinin sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılıp kendilerini bu yönde geliştirmelerine de imkân sağlayan eğitim kurumları olduğunu dile getirenRektör Kalan bu doğrultuda bu tür etkinlikleri önemsediklerini ifade ederek; “Geçen hafta Sivil Havacılık Konferansı gibi güzel bir bilimsel etkinlik vesilesiyle gelmiştik. Bu hafta da öğrencilerimizin tanışma programı ile bir aradayız. Bundan sonra da böylesi güzel etkinliklerde de inşallah bir arada olmaya devam edeceğiz” dedi.
“BELEDİYE OLARAK HER ZAMAN YANINIZDAYIZ”
Programda söz alan Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmazise kendisinin etkinliğe katılıyor olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “Sizlerle burada olmaktan çok mutluyum. Niye derseniz bende sizlerle tanışmak istiyordum. Ben de Gazipaşalı olmakla birlikte uzun süre eğitim ve daha sonra iş hayatı sebebiyle dışarda bulunmuş bir kardeşinizim. Dolayısıyla üniversite ve yüksekokul ile ne zaman tanışır ve bir araya geliriz diye düşünüyordum, benim için de güzel bir vesile oldu. Organizasyonu düzenleyenlere ayrıca teşekkür ederim” diye konuştu. Kendinden bahsederek konuşmasına devam eden Yılmaz; “Bir öğrencinin çektiği bütün sıkıntıları çekerek bu aşamaya geldim. Sizlerin neler yaşadığını gayet iyi biliyorum. Dolayısıyla biz belediye olarak her zaman üniversitemizin yanında olmak zorundayız. Bu genç arkadaşlarımız ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapmak durumundayız. Hiç kuşkunuz olmasın sizlerin yaşadığı sıkıntıları çekmiş bir abiniz olarak her zaman yanınızdayız. Belediye olarak sizlerin ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Sorunlarınızı biliyoruz ve bunları en kısa sürede yapacağız. Sizlerden her zaman beklentilerinizi belediyeye bizlere intikal ettirmenizi bekliyorum, bizlere yardımcı olmanızı istiyorum. Öğrenci kardeşlerimin iyi yetişmesi için fakültemiz kadar biz de belediye olarak elimizden geleni yapacağımıza söz veriyoruz” dedi.
“HAYALİM; EN ÖNEMLİ GİRİŞİMCİLERİN BU OKULDAN ÇIKMASI”
Etkinlikte Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı (MRB) Meslek Yüksekokulu’nun kuruluşunda emeği olan ve maddi manevi desteklerde bulunan hayırsever iş insanı Ali Bal konuşmasında MRB Meslek Yüksekokulu’nun tarihi sürecini salonda bulunanlarla paylaştı. Bal konuşmasının devamında; “Gazipaşa’nın geleceğine katkı sağlayacak yeni nesil inovasyon bir çalışma ile neler yapabileceğimize o günden düşünmüştüm. Ve girişimcilik anlamında bir gün hayalimdeki girişimci insan bu okuldan çıkarsa çok mutlu olurum belki biz görmeyiz amaöyle hissediyorum. Ben burada ki faaliyetlerin çocuklarımızın, öğrencilerimizin gayretleri Gazipaşa’nın bir gayreti olarak tüm Türkiye’de tanınır bir okul olacağına inanıyorum. Burada hepimize bir sorumluluk düşüyor. Yerel yönetim, siyasi partiler, birim amirler bunların desteğiyle Gazipaşa’da güzel bir eğitim veöğrenim anlamında faydalı bir okulumuz olacağını düşünüyorum” diye konuştu.
“GAZİPAŞA HALKI İLE GÜÇLÜ İLETİŞİM KURMA ÇABASINDAYIZ
2018 yılında kurulan Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nin 64 öğrenci ile Gazipaşa ile tanıştığını söyleyen Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi DekanıProf.Dr. Erhan Cengiz; “Üniversite eğitimleri için Türkiye’nin dört bir yanından gelerek bizleri tercih eden öğrencilerimizin akademik başarılarına yönelik yürütülen çalışmaların yanı sıra sosyal yaşamlarına da katkı sağlamak en önemli görevlerimiz arasında yer almaktadır.Bu nedenle kıymetli öğrencilerimizin talep ve ihtiyaçlarına önem vererek onların huzurunu sağlamak, eğitim çalışmalarını desteklemek, sektörel işbirlikleri ile kariyer planlarını güçlendirmek fakültemizin amaçları arasında yer almaktadır.  Öğrencilerimiz, eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra çeşitli etkinlikler ile kendi aralarında ve Gazipaşa halkı ile de güçlü iletişim kurma çabasındadır. Bu süreçte bizlere düşen görev, öğrencilerimizi desteklemek ve onların hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak yolda güçlü adımlar atmaktır” dedi.
Son olarak Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu MüdürüDr. Öğr. Üyesi Fatih Uçkaya ise konuşmasında “Gazipaşa MRB MYO ve Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencilerimiz için ise hem eğitim hem de sosyal anlamda projelerle geliştireceğiz. Programlarına göre hem dil hem de tarım, turizm, işletme ve havacılık alanlarında çeşitli organizasyonlarla mezun olmadan sahada bulunma imkânları sağlamaya çalışacağız. Hedef bilgili, iletişimi güzel ve sosyal bireyler yetiştirmektir” diyerek salonda bulunanlara duygularını dile getirdi.
Konuşmaların ardından Adım Adım Anadolu Ekibi halk Oyunları gösterisi, İkram Hizmetleri öğrencilerinin hazırladığı ikramlıklar, Türk Halk Müziği dinletisi, Hüseyin Girenes Fen Lisesi Teknoloji Kulübünün gerçekleştirdiği Drone gösterisi ve Manavgat Havacılık Kulubü’nün gerçekleştirdiği Model Uçak gösterisinin akabinde düzenlenen eğlence ile program devam etti.

#Büyükballı Meslek #Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi #Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
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