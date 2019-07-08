ALKÜ gebe okulunda yeni dönem!

HASTANE bünyesinde bugüne kadar 124 kişinin eğitim aldığı gebe okulunda yeni düzenlemeyle birlikte eşler de eğitime tabi tutulacak. Baba ve baba adayları eşlerini yalnız bırakmayarak doğum öncesi, doğum ve doğum sonrasında yapılması gerekenler hakkında eğitime katılacaklar. Eğitime katılan baba adayları eşleri ile bebek yıkama, bez değiştirme, gaz çıkarma ve endorfin masajı eğitimlerini uygulamalı bir şekilde öğrenecekler. Baba adaylarını eğitime davet eden Gebe Bilgilendirme Sınıfı Sorumlu Ebesi Ayşe Başar Akdoğan amaçlarının gebelikteki normal fizyolojik sürecin daha bilinçli şekilde yaşanmasını sağlayarak anne, baba adaylarının bilgi birikimini arttırıp bu sürecin en doğru, en sağlıklı şekilde ilerleyebilmesine katkı sağlamak olduğunu söyledi. Akdoğan:”Bugüne kadar sadece gebelere verdiğimiz eğitimlere artık anne adaylarımız eşleriyle beraber katılabilecekler. Aile bir bütündür, biz de bundan yola çıkarak sadece anne adaylarımızı eğiterek değil baba adaylarını da eğiterek bu eğitimleri tamamlamayı amaçlamaktayız. Doğum sadece annenin eylemi değil babanın da katılımıyla tamamlanmaktadır. Bu yeni eğitimimizde gebelerimizi eşleriyle birlikte eğiterek korkudan, gerginlikten uzak kendi ev ortamında hissiyle normal doğuma hazırlamak, bilinçli ebeveynler yetiştirmek ve topluma katkı sağlamayı hedeflemekteyiz.“ diye konuştu.