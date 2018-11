ALKÜ gastronomi mutfağı hizmette

ALTYAPI ve teknik imkân çalışmalarını güçlendirme faaliyetlerine tüm hızıyla devam eden ALKÜ, fakülte ve yüksekokullarındaki laboratuar ve uygulama alanlarını birer birer öğrencilerinin hizmetine sunmaya devam ediyor. Eğitimde kaliteye önem vererek öğrencilerin teorik derslerini, uygulamalı derslerle pekiştirebildiği alanında uzman öğrenciler yetiştiren ALKÜ, bu bağlamda Gastronomi, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü öğrencilerinin pratikte aldıkları eğitimi uygulamaya dökecekleri Türk ve dünya mutfağına ait çeşitli yemekleri akademisyenler gözetiminde öğrencilere öğreteceği mutfağı hizmete açtı.

Soğuk ve sıcak olarak ikiye ayrılan ve ihtiyaç duyulan her imkânın bulunduğu mutfakta, servis eğitiminin verileceği küçük bir restoran bölümü de mevcut. Turizm Fakültesi ve ALTSO Turizm MYO öğrencileri Türk ve dünya mutfağına ait yemeklerin yanı sıra pasta çeşitlerini hazırlama imkânı buluyor. Kampus rutin denetimleri sırasında alakart mutfak uygulamaları ve dünya mutfak kültürleri dersi kapsamında öğrencilerin birbirinden lezzetli ve iştah açıcı yemeklerini gören ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, öğrencileri ziyaret ederek öğrencilerine tam not verdi. Fransız, İtalyan, Meksika, Hint ve Uzak Doğu gibi dünya mutfağından çeşitli sosların ve yemeklerin öğretildiği derste öğrencilerin, İtalyan Mutfağından dört adet sosla hazırlanmış makarnaları sunum teknikleriyle görsel şölene çevirdiklerini gözlemleyen Rektör Pınarbaşı, “Öğrencilerimize daha güzel hizmet vermek, pratiklerini geliştirmek ve çalışma hayatına daha iyi hazırlamak amacıyla elimizdeki tüm imkânları onlara sunmaya devam edeceğiz. Lezzet ve sunumun yanı sıra porsiyonlama ve kalori hesaplamalarının da dikkate alındığı yemeklerde öğrencilerimize mutfağa dair her şey pratiğin yanı sıra uygulamalı olarak öğretildiğini gözlemlemiş oldum. Geleceğin lezzet ustalarının meslek hayatlarına tam donanımla hazırlandığını görmek bizleri mutlu etti. Öğrencilerimize ve öğretim elemanlarımıza her türlü desteğimiz devam edecektir” dedi.