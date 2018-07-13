ALKÜ ebeveynlere sünnet önerileri

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde son 6 ay içerisinde 600 sünnet operasyonu gerçekleştirildi

ALKÜ ebeveynlere sünnet önerileri
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Toygar DİM 

ALLADDİN Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İsmail Başaran, sünnet öncesinde ve sırasında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Sünnet için en uygun yaş aralığının 1 yaş öncesi ve 5 yaş sonrası olduğunu söyleyen Başaran, “Bugüne kadar yapılan araştırmalar bizlere 1 ila 5 yaş arasında yapılan  sünnetlerin kekemelik, altını ıslatma, gece korkuları, otizme kadar giden birçok psikolojik komplikasyonlara neden olabileceğini göstermiştir. Çocuğunuzun tıbbi bir sorunu veya rahatsızlığı yoksa 1 ila 5 yaş arasında yapılan sünneti  bir uzman olarak önermemekteyim. Erkek çocuklarımızın hem dini hem de kültürel açıdan ilk geçirdiği operasyon genelde sünnet olmaktadır. Bu yüzden çocuklarımızın  hayatlarında geçirebileceği en önemli operasyonlardan birisi de sünnettir. Sünnet, bir uzman tarafından ameliyathane şartlarında yapılmazsa ileride büyük travmalara neden olabilmektedir. Bizler hastane  olarak son 6 ay  içinde  600 hastaya sünnet hizmeti verdik. 1 yıl içinde bu rakamın bin olacağını düşünmekteyiz.  
‘TOPLU SÜNNETLERDEN KAÇININ’
Yavrularımızı teslim ederken sünneti yapan kişinin işinin ehli olduğuna, uygun şartlarda yapıp yapmadığına ebeveynler olarak dikkat etmemiz  gerekmektedir. Uygun şartlarda yapılmayan sünnetlerde uygun kesim ve dikim olmayabiliyor. Uygunsuz yapılan her sünnet enfeksiyona davetiye  çıkarmaktadır. Yasal olarak da suç teşkil eden koter denilen cihazla  yakılarak yapılan sünnetlerden ebeveynlerin kesinlikle kaçınması gerekmektedir. Yakılarak kesme işlemi çocuğun pipisi üzerinde sinir hasarına, yapısında bozukluğa neden olmakta ileride  büyük sorunlar yaşamasına neden olmaktadır. Sokaklarda ve uygunsuz ortamlarda yapılan toplu sünnetler hastalığa davetiye çıkarmaktadır. Sünnet cerrahi bir işlem olup, uygun şartlarda ve hijyenik ortamlarda ilgili uzman kişiler tarafından yapılması gerekir. Çocuğunuzun ileride büyük sorunlarla  karşılaşmasını istemiyorsanız onları uzman hekimlerin ellerine emanet ediniz. 
‘SÜNNETİN MASRAFLARI DEVLETTEN’
Aileler çocuklarını güvenle hiçbir ücret ödemeden çocuk cerrahisi ve üroloji uzman hekimlerine sünnet ettirebilir. Bakanlığımız sünnet işlemini ödeme kapsamına alarak ebeveynlere maddi bir küfret getirmemektedir. En uygun şartlarda en uygun hizmeti alarak gönül rahatlığıyla hastanemizde çocuklarını sünnet ettirebilirler“ dedi.
Hastane Başhekimi Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş ise yaz döneminin gelmesiyle birlikte ailelerde sünnet telaşının başladığına dikkati çekti. Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş, ”Ebeveynlerimiz gönül rahatlığıyla işin ehli olan uzmanlarımıza çocuklarını teslim edebilirler. En güvenilir en uygun şartlarda çocuklarımız hastanemizde sünnet olmaktadır“ şeklinde konuştu. 

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