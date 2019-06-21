ALKÜ EA’nın önü perişan! ‘Yetkililer bir an evvel gerekeni yapmalı’

ALANYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ALKÜ EA)’nin karşısında bulunan arazi atıl vaziyette, çere çöpe teslim durumda. Dim TV (dimtv.tv) ekranlarında daha evvel de gündeme getirilen arazinin yeşil alan olarak planlandığı biliniyor, lakin yetkililer aradan geçen onca zamana rağmen hala düğmeye basmış değil. Alanya halkının sesi olan Dim TV (dimtv.tv), vatandaş taleplerini bir kez daha ekranlara taşıdı ve yetkililere çağrıda bulundu.

‘İNSANLARIMIZA HİZMET ETSİN’

Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına konuşan Birol Kanıgür adlı vatandaş atıl vaziyetteki alanın ivedilikle projelendirilmesi için çağrıda bulundu. Kanıgür “Son derece merkezi bir yerde ve maddi değeri çok yüksek. Değerlendirilmesi çok önemli. Uzun yıllardır çere, çöpe teslim durumda. Sağlık Bakanlığına devri gerçekleştirilebilir. Böylece hastane bünyesinde açılacak farklı birimler için değerlendirilebilir. İnsanlarımıza hizmet edecek bir biçimde projelendirilmeli” dedi.