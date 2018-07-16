ALKÜ EAH'den eğitime davet!

SAĞLIK Bakım Hizmetleri Müdürü Muhammet Karaman, bir çocuğu, gelecek olan kardeş fikrine hazırlamak ve olası çatışmaları önlemek amacıyla düzenlenecek eğitime herkesi davet etti. Karaman, ”Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yarınlara daha güzel hazırlamak adına hastane olarak farklı konularda seminer vermeyi düşünüyoruz. İlk konumuz ‘Kardeş kıskançlığı’ olacaktır. Hastanemizin konferans salonunda düzenlenecek olan bu eğitime herkesi bekleriz“ dedi. Çocuk Gelişim Uzmanı İlkay Kocaakça ise, ’Çocuğumu bir kardeşe nasıl hazırlayabilirim?’ diye soran anne-babaların bu eğitime mutlaka katılması gerektiğini belirtti. Kocaakça, ”Yeni bir kardeşi kabullenme süreci her çocuk için kolay olmamaktadır. Daha önce sadece kendisine verilen anne-baba sevgisini kardeşiyle paylaşmak, çocukların dengesini bozabilmektedir. Bu durum pek çok çocuğumuzda mutsuzluk ve kıskançlıkların görülmesine neden olmaktadır. Ben ve diğer Çocuk Gelişim Uzmanlarımız Sibel Mercanoğlu, Duygu Duman Gezgin ebeveynlere kardeş kıskançlığını nasıl önleyebilecekleri ve başa çıkabilmeleri için yapmaları gereken hususlar hakkında bir takım tavsiyelerde bulunacağız. Son derece faydalı olacağını düşündüğümüz bu eğitimimizde herkesi görmekten mutluluk duyarız” dedi.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2018, 10:10