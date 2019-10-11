ALKÜ EAH, ruh sağlığına dikkat çekti

RUH sağlığı konusunda toplumun bilinçlenmesi ve bu alanda yaşanan sorunlara dikkati çekebilmek adına hastane binasının poliklinik girişine bir stant açıldı. Gün boyunca TRSM Biriminin yapmış olduğu faaliyetler hakkında bilgi verilerek çeşitli hediyeler taktim edildi. ‘Ruh ve Beden Sağlığı Bir Bütündür’ temalı bilgilendirme standına hastaların ilgisi oldukça yoğundu. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı’da stantta yer alarak hastaları ruh ve beden sağlığının önemi konusunda bilgilendirerek, broşür dağıtımına destek verdi. Başhekim Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı toplumu bilinçlendirmek, farkındalığı arttırmak adına bu tür etkinliklerin devam edeceğinin altını çizdi. Prof. Dr. Lakadamyalı: ”Bizler yeni neslin ruh sağlığının korunması ve güçlendirilmesi konusunda farkındalık yaratmayı amaçlamaktayız. Ruh ve beden sağlığı ayrılmaz bir bütündür. Ruhsal bozukluklar; hastayı, aileyi, sağlık sistemini bu durumda toplumun psikososyal açıdan etkilemesine neden olmaktadır. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’mizde şizofreni ve bipolar duygudurum bozukluğu tanısı alan hastalarımıza, tıbbi psiko-sosyal destek hizmetleri vermekte, topluma uyum sağlaması adına sosyal rehabilitasyon ile yeteneklerinin gelişmesine katkı sağlamaktayız.“ dedi.

Düzenlenen organizasyon kapsamında daha sonra TRSM biriminde sağlık hizmeti alan hastaların yakınlarının ve sağlık çalışanlarının katıldığı bir söyleyişi düzenlenerek ; ruh sağlığı, şizofreni ve bipolar hastalıklar konusunda bilgi verildi. Ruhsal bozuklukların belirtilerine değinen Psikolog Hayriye Güzel bu durumun özellikle mevsimsel geçişlerde değişebileceğini söyledi. Güzel: ”Özellikle ilkbahardan yaza geçiş döneminde bipolar hasatlarımız için çok kritik bir süreçtir. Bu hastalarımız taşkınlık dönemini ilkbahardan yaza geçiş döneminde yaşamaktadırlar. Bu dönemde hasta yakınlarımız daha dikkatli olmalıdırlar. Mevsimsel geçiş zamanında hastalarımızdan harcama isteği çok olacağı için kredi kartlarını uzak tutabiliriz, Kontrollü bir şekilde araba kullanmasına yardımcı olabiliriz.“ diye konuştu.