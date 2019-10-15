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ALKÜ EAH hastalara umut olmaya devam ediyor

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, geçekleştirdiği başarılı operasyonlarla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Oktay Aslaner, Nisan 2018 tarihinden itibaren Göğüs Cerrahisi Kliniği olarak 235 başarılı operasyon yapıldığını açıkladı. 

GÜNCEL 15.10.2019, 10:52
ALKÜ EAH hastalara umut olmaya devam ediyor
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TEDAVİSİ zor olan akciğer ve göğüs duvarını ilgilendiren bütün ameliyatları ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başarılı bir şekilde  gerçekleştirdiklerini dile getiren Aslaner, “Göğüs Cerrahisi Kliniğimizde hekim arkadaşlarım Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Duran Yıldız ve Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Erdal Kaya ile birlikte dünya standartlarında, tedavi rehberine uygun bir şekilde birçok operasyon gerçekleştirmekteyiz. Merkezimize başvuran her hastayı ayrı ayrı ele almakta, bilimsel ve güncel veriler ışığında en uygun tedavi şekli planlamaktayız. Hastalarımızın göğüs cerrahisi operasyonları için artık ilçe dışına gitmelerine gerek yoktur. Hastanemizde gerçekleştirdiğimiz bu ameliyatlar; akciğer kanseri olan hastalara uygulanan akciğerin bir kısmının veya bir taraf akciğerin tamamının alınması ameliyatları olan lobektomi, pnömonektomi ameliyatları, yemek borusu kanseri ve her türlü yemek borusu ameliyatları, göğüs duvarı bozukluklarının kapalı yöntemle tedavisi, el ve koltuk altı terleme vakalarının kapalı yöntemle yapılan ameliyatı, göğüs duvarı kanseri ameliyatları, mediasten tümörleri dediğimiz göğüs kafesi içinde ancak akciğer dışında yer alan kanserlerin ve kitlelerin ameliyatları, torasik outlet sendromu dediğimiz 1. kaburganın çıkarılmasıyla kola giden sinirin basıdan kurtarılması ameliyatı, akciğer zarını ilgilendiren patolojilerde dekortikasyon denilen akciğer zarının soyularak akciğerin bası altından kurtarılması ameliyatları, ciddi kaburga kırıklarında yelken göğüs dediğimiz göğüs kafesinin bir kısmının her nefes alıp vermede akciğerin ezilmesine yol açmasıyla seyreden tabloda kaburgaların plaklarla sabitlenmesi olan toraks duvarı stabilizasyonu ameliyatları, iman tahtası dediğimiz sternumun deplase kırıklarında sternum stabilizasyonu ameliyatları, diyafragma bozukluklarında plikasyon dediğimiz diyafragmanın düzleştirme ameliyatları, soluk borusu darlıklarında daralan soluk borusu kısmının çıkarılarak darlığın tedavi edilmesi, soluk borusuna ve yemek borusuna stent yerleştirilmesi ve birçok VATS dediğimiz kapalı  yöntemle yapılan  göğüs cerrahisinin ilgi alanına giren hepsini kapsamaktadır. Bu süre zarfında Türkiye’de ve dünyada göğüs cerrahisi kliniklerinde rutin olarak yapılan göğüs cerrahisi ameliyatlarının tamamına yakınını kliniğimizde gerçekleştirdik. Ölüm oranları ve komplikasyon oranlarımıza baktığımızda %100'e yakın bir başarı ile önemli bir istatistik sağlamış olduk. Ameliyat olmak için kliniğimizi tercih edip Antalya’dan İstanbul’dan, Batman’dan ve diğer illerimizden gelen birçok hastamıza hizmet vermekteyiz.” Diye konuştu.

#ALKÜ EAH #Dr. Öğr. Üyesi Oktay Aslaner #Göğüs Cerrahisi Kliniği #Alanya
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