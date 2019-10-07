ALKÜ EAH'de yönetim değişiyor! Lakadamyalı kendi ekibini kuruyor
9 Eylül tarihinde Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Başhekim olarak göreve başlayan Profesör Doktor Hüseyin Lakadamyalı, aradan geçen 1 aylık sürenin ardından kendi ekibini kurmak için düğmeye bastı.
GÜNCEL 07.10.2019, 14:57
ÖZEL HABER
ESKİ Başhekim İsmail Başaran, Tevfik Yazan ve görevden alınan Profesör Doktor Bülent Adil Taşbaş döneminden beri hastanenin idari kadrosunda aktif görev alan başhekim yardımcıları, baş hemşire, genel sekreter ve tüm birim sorumlularından istifalarını istediği öğrenilen Lakadamyalı’nın kendi ekibini kuracağı ve önümüzdeki günlerde, istifalardan boşalacak kadroları dolduracağı öğrenildi. Sağlık Bakanlığı’nın izni ve oluru ile yapıldığı öğrenilen yeni görevlendirmeler için bir tek ismin dışarıda bırakıldığı, o ismin de, İsmail Başaran, Tevfik Yazan ve Bülent Adil Taşbaş’ın görevden ayrılmalarından sonra adeta nöbetçi başhekim olarak görev başında olan Uzman Doktor Nadir Aldemir olacağı da gelen haberler arasında.
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