ALKÜ EA Başhekim vekili: ‘Eksikler giderildi ama ihtiyaçlar bitmedi’

ALAADDİN Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Dr. Nadir Aldemir, Alanya’daki basın mensupları için bir kahvaltı düzenledi. Hastanin yemekhanesinde gerçekleşen kahvaltı programına Başhekim Vekili Aldemir’in yanı sıra Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Gaye Coşkun ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Yaklaşık 8 aydır hastanede Başhekim vekili olarak görev aldığını belirten Aldemir, “Toplantımızın amacı da bugüne kadar hastanemizin yaptıkları ve bundan sonraki hedeflerimiz konusunu kamuoyu ile paylaşabilmek” dedi.

‘TAM KAPASİTEYLE ÇALIŞIYORUZ’

Hastanenin yeni yerine taşınma sürecinde çıkan söylentilerle ilgili konuşan Aldemir, “Hastanemiz bilindiği gibi 2017 Aralık ayında bu binaya taşındı. Taşınma sürecinde binanın inşaat faaliyetlerinin uzun sürmesi nedeniyle, zeminde su mu var gibi söylentiler oldu. Ancak yoğun yağış altında bile bir sorunla karşılaşmadık. Binanın tamamını kullanabilir hale geldik. Bu süreçte bir takım eksiklikler elbette vardı. Ancak günümüze kadar bu eksiklikleri giderdik. En son nisan ayında ameliyathanemizde bir tadilat gerçekleşti. O işlemde bitti ve ameliyathanemiz, hastanemiz yaklaşık 2 aydır tam kapasite ile çalışmakta” dedi

‘EKSİKLİKLERİMİZİN FARKINDAYIZ’

ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin hali hazırda bir çok eksiğinin olduğunun altını çizen Aldemir, “Bu süreçte tabi ki personel en büyük eksiğimiz oldu. Her bir personel kalemi için farklı ihtiyaçlarımız oluyor. Bunlar bir şekilde kapatılıyor ama yardımcı sağlık personeli konusundaki personel eksikliğimiz Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun ve Antalya milletvekillerimizin desteği ile büyük ölçüde gidermiş durumdayız. Fakat daha ihtiyaçlarımız bitmedi” diye konuştu.

‘KALP CERRAHİSİ BAŞLIYOR’

Hastanedeki son gelişmeleri değerlendiren Aldemir, “Önümüzdeki dönemde kalp cerrahisi ve kalp tedavisi ile ilgili hizmet vermek gerekir. Yine bakanımızın desteği ile anjiyo cihazı hastanemize kuruldu. Bu cihazı kullanabilmek için açık kalp ameliyatlarını da yapabiliyor olmamız gerekiyor. Bu amaçla da yapılan ödenek mayıs ayı sonu itibari ile hastanemize gönderildi. Bununla ilgili ihale sürecini başlattık ve sonbahar aylarında açık kalp ameliyatı yapabilir ve anjiyo işlemlerini başlatmış hala gelmiş olacağız” dedi.

‘HİZMET ALAN HASTA SAYISI ARTTI’

Nadir Aldemir, 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin verileri ise şu şekilde açıkladı: “Hastanemizin ürettiği hizmetlerle ilgili bilgi verecek olursak; 2018 yılında toplam 1 milyon 250 bin hastaya muayene işlemi yapmışız. Yani bu ayda ortalama 100 bin hastanın gelerek ayakta muayene olduğunu gösteriyor. Yaklaşık 20 bin hastayı yatırarak tedavi etmişiz ve bunların 8-9 bin civarı ameliyat olmuş. Yani yatan her iki hastadan biri neredeyse ameliyat edilmiştir. Toplam bin 200 personelimiz var. ALKÜ Tıp Fakültesi ile ortak kullanımdan dolayı üniversitedeki öğretim üyeleri de bizim hastanemizde hizmet vermeye başladılar. Bizim 128 uzman ekibimiz var, 8 doçent, 5 profesör ve 40 tane öğretim üyesi hastanemizde çalışmakta.

2019 yılının ilk 6 ayında ayakta 628 bin hastayı muayene etmişiz ve 38 bin ameliyat yapılmış. 2019 yılındaki ilk 6 aya bakarsak, 2018 yılından daha fazla hastaya hizmet vereceğimizi tahmin edebiliriz.“

‘BAZI BRANŞLARDA UZMAN SIKINTIMIZ VAR’

Aldemir bazı branşlarda da uzman hekim sıkıntısı yaşadıklarını belirterek, “Bu konuda vatandaşlarımız Antalya’ya gitmek zorunda kalıyorlar. Bu konuda üniversitemiz de kadro açtı. Umarım bu eksiklikleri önümüzdeki günlerde giderilir. Hastalarımız Antalya’ya gitmek zorunda kalmamalarını canı gönülden istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Her branşa özgün cihazlarda gerekiyor. Bugün var dediğimiz cihaz yarın demode haline gelebiliyor. Çünkü tıpta cihazlar çok hızlı ilerliyor. Bunlar için ödenekler geldikçe ihalelerimizi gerçekleştiriyoruz. Yoğun bakım yatağımız sıkıntılı mesela bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Çevre ilçelerden de çok fazla yoğun bakım hastası hastanemize geliyor“ şeklinde konuştu.

KANTİN KONUSUNA AÇIKLIK GETİRDİ

ALKÜ’de en çok tartışılan konulardan birisi de kantin ihalesiydi. Bu konuya da açıklık getiren Aldemir, “Biliyorsunuz kantinimiz ihale ile verilmek zorunda. Biz ihale ile bir firmaya kantini kiraya vermiştik. Belli bir süre sonra firma hizmeti bırakmak istediğini söyledi. Kantinin tahliyesi şu anda devam ediyor. Burayı yeniden ihale ile kiraya vermek zorunluluğumuz var ancak bir önceki firmanın fesih işlemleri belli bir süreyi alıyor. İhalenin feshedilmesi durumunda firmaya uygulanacak olan yaptırımlar var ve bu yüzden şu anda bir kantin faaliyeti yok ama bu da kısa sürede çözülecek” diyerek sözlerini noktaladı.

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2019, 18:56