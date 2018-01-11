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ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesi için ihaleye çıkıyor

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Diş Hekimliği Fakültesi için ihaleye çıkıyor. 

ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesi için ihaleye çıkıyor

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Diş Hekimliği Fakültesi için ihaleye çıkıyor. 

11 Ocak 2018 Perşembe 18:13
ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesi için ihaleye çıkıyor
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ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Konaklı’da bulunan ve daha önce ALKÜ tarafından Rektörlük binası olarak da kullanılan binayı, Diş Hekimliği Fakültesi ve Araştırma Uygulama Merkezi’ne dönüştürmek için tadilat ihalesine çıkıyor. 26 Ocak 2018 saat 10.30’da Kestel Yerleşkesi bulunan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü’nde gerçekleşecek Diş Hekimliği Fakültesi ve Araştırma Uygulama Merkezi Tadilatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.
“90 GÜNDE BİTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR”
ALKÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklama da, “ Yaklaşık 3 bin 250 m2 kapalı alanlı mevcut yapının tadilat yapılarak Diş Hekimliği Fakültesi ve Araştırma Uygulama Merkezine dönüştürülmesi ve müştemilatının yapılması için ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak olup yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür” açıklamasına yer verildi. Ayrıca ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler ile ilgili diğer bilgilere www.alanya.edu.tr sayfasındaki duyurular bölümünden veya https://yitdb.alanya.edu.tr internet adresinden ulaşılıyor.
“FAKÜLTEMİZ, ALANYA’MIZA HİZMET VERECEK”
Konuyla ilgili bir açıklama yapan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, hedeflerinde bir aksama olmadan emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Rektör Pınarbaşı, “Şimdiye kadar, Eğitim Fakültesi İdari ve Derslik binası, Merkezi Kütüphane, Merkezi Yemekhane, Kapalı Spor Sahasının ihalesini yaptık. Buna ek olarak bu seneki ilk icraatımız olan Diş Hekimliği Fakültesi ve Araştırma Uygulama Merkezi’nin tadilat ihalesini de önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz. Bu fakültemiz Üniversitemiz ve Alanya’mız açısından çok önemli bir yeri bulunuyor.   Çünkü biz buraya alanında uzman, kariyerli akademisyenleri aldık ve almaya devam ediyoruz. Bu hocalarımız sadece öğrenci yetiştirmeyecek aynı zamanda halkımıza sağlık hizmeti de verecek” diye konuştu.

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