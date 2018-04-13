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ALKÜ'den uluslararası kongre

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ve BABİR işbirliği ile Alanya Haydarpaşa Otel’de düzenlenen Uluslararası İnsani Bilimler Sempozyumu, 437 akademisyenin katılımıyla başladı

ALKÜ'den uluslararası kongre

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ve BABİR işbirliği ile Alanya Haydarpaşa Otel’de düzenlenen Uluslararası İnsani Bilimler Sempozyumu, 437 akademisyenin katılımıyla başladı

13 Nisan 2018 Cuma 22:40
ALKÜ'den uluslararası kongre
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Toygar DİM

SEMPOZYUMA, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Yakıcı ile 28 ülkeden 139 üniversitenin temsilcileri katıldı. Sempozyuma en çok katılımı 132 akademisyenle Cezayir sağlarken, Cezayir’i 120 akademisyenle Irak takip ediyor. Almanya, İngiltere, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Cezayir, Fas, Tunus, Irak, Pakistan, Moritanya ve Sudan gibi ülkelerden yüzlerce akademisyen de sempozyuma katılım gösterdi. Sempozyumda tarih, edebiyat, ekonomi, sosyoloji, din, dil, felsefe ve antropoloji gibi konularda hazırlanan bildiriler sunuldu.  
‘İSLAM ÜLKELERİYLE DAHA ÇOK İŞBİRLİĞİ YAPMALIYIZ’
Sempozyumda bir konuşma yapan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Alanya’nın Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonlardan bir tanesi olduğunu söyledi. Rektör Pınarbaşı, “Alanya aynı zamanda çok farkı ülkelerden insanların ev alıp yaşadığı bir yer. Bizler üniversite olarak tüm dünya ile ve ayrıca İslam ülkeleri ile işbirliğine çok önem veriyoruz. Biz istiyoruz ki, sizlerin bulunduğu üniversitelerle işbirliği yapalım ve öğrenci akademisyen değişim anlaşmaları imzalayalım. Çünkü bizler, İslam ülkelerinin yeniden eski ihtişamına dönmesi için, birbirimizi daha çok anlayıp, daha çok birbirimizle işbirliği yapmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. İslam Ülkeleri olarak yeniden yükselmemizin başlıca faktörünün de eğitim, bilim ve teknolojide çok ileri giderek, batıyı geçmemiz olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bizler güçlerimizi birleştirmeliyiz ve daha çok bir araya gelerek daha fazla bilimde, teknolojide, ilimde işbirliği yapmalıyız” diye konuştu.
‘ALANYA KONGRE MERKEZİ OLMAYA ADAY’
Alanya ve ALKÜ’ye övgüler yağdıran Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yakıcı da, “İslam dini hoşgörü dinidir. Okumak ve okuyarak ilimin en uç noktalarına ulaşmak İslam’ın önem verdiği hususlardan biridir. Bu bakımdan ben bu tür toplantıları önemli buluyorum. Hacı Bektaş’ı Veli de ‘İlimle gidilmeyen yolun sonu karanlıktır’ der. Gerçekten ilimle gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Bizler bu karanlıkları aydınlığa çevirmek için canla başla çalışıyoruz. Bunu bütün üniversiteler için söyleyemem ama Türkiye’de bazı üniversiteler vardır ki, gerçekten çalışma konusunda çok ileri düzeydeler. Bu üniversitelerden biri de bu sempozyuma ev sahipliği yapan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’dır.  Alanya gerçekten dünyanın en önemli kongre merkezlerinden biri olmaya adaydır. Alanya hem konumu bakımından hem ulaşımı bakımından hem de bulunan imkânları bakımından bu konuda öne çıkmaktadır” şeklide konuştu. 
‘SEMPOZYUMLAR İŞBİRLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRECEK’
Bağdan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rabıg, “Bu sempozyuma çok sayıda bildiri geldi. Bu bildiriler insanlığa ve topluma hizmet edecek türden bildirilerdi. Sempozyumda gördüğüm kadarıyla uygulanabilecek fikirler ve bildiriler de yer alıyor. Amacımız ilerleyen süreçlerde daha geniş katılımlı, daha iyi sempozyumlar tertip etmek. Bu sempozyumlar Arap ülkeleri ve Türkiye’deki üniversiteler arasındaki ilişkileri güçlendirecektir“ dedi. Bandırma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir de, “Benzer bir organizasyonu kendi üniversitemiz de yaptık ve bundan çok mutlu kaldık. Bu nedenle bu güzel etkinliğin de Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde uzun süre konuşulacağına inanıyorum” diye konuştu. ALKÜ ve BABİR işbirliği ile düzenlenen ve yarın sona erecek sempozyumun açılış konuşmalarının ardından Rektör Pınarbaşı’ya konuklar plaket verdi.  Programın ardından bildirilerin sunumu yapılması için salon oturumuna geçildi.  Sempozyumun son günü konuklara Alanya şehir turu ve kale ziyareti yanında farklı sosyal programlar da düzenlenecek.
 

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