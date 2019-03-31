ALKÜ'den uluslararası dev kongre

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ve BABİR İşbirliği ile düzenlenen 2. Uluslararası İnsani Bilimler Sempozyumu, 403 akademisyenin katılımıyla Alanya Bera Otel’de gerçekleştirildi. Geçen yıl ilki yine Alanya’da başarıyla yapılan kongrenin bu yıl da Alanya’da yapılması kararlaştırıldı ve 26 ülkeden 214 üniversitenin temsilcilerinin katıldığı kongre’de, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Irak Tikrit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adel Fawzi Shihab, Filistin Kudüs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Imad Abukishek, Ürdün Jadara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saleh Irsheid Oqeili, Cezayir Ali Kafi Tindouf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yahyaouı Fatna, Alanya Müftüsü Dr. İhsan İlhan ve akademisyenler katıldı. Sempozyuma en çok katılımı 125 akademisyenle Ceyazir sağlarken; Cezayir’i 110 akademisyenle Irak takip etti. Bunun yanı sıra Ürdün, Fas, Katar, Filistin, Lübnan, Libya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Çad, Tunus, Somali, Malezya, Sudan, Moritanya gibi ülkelerden akademisyenler sempozyuma katılım gösterdi. Sempozyumda ise Tarih, Edebiyat, Ekonomi, Sosyoloji, Din, Dil, Felsefe ve Antropoloji gibi konularda hazırlanan bildiriler sunuldu. Program, Alanya Müftüsü Dr. İhsan İlhan’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.



“İSLAM ÜLKELERİYLE DAHA ÇOK İŞBİRLİĞİ YAPMALIYIZ”

Sempozyumda bir konuşma gerçekleştiren ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, “Geçen sene ilkini Alanya’mızda yaptığımız kongrenin ikincisini de Alanya’mızda yapmaktan dolayı ve siz değerli kardeşlerimizle bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum. Alanya’mızda yılda en az 10 uluslararası kongre düzenliyoruz. Fakat bu kongreyi sadece İslam ülkelerinden gelen kardeşlerimizle yapıyoruz. Çünkü biz Üniversite olarak İslam ülkelerinden gelen kardeşlerimizle de bir araya gelip birbirimizi tanımak ve birlikte bilim yapmak istiyoruz. İslam ülkelerinin bugün içinde bulundukları zor durumu ilim ve teknoloji ile aşacağına, tek çözümün cehaleti yenmek olduğuna inanıyoruz. Bugün de inşallah kongreye gelen 4 farklı ülke üniversitesinin Rektörü ile işbirliği protokolü imzalayacağız. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ülkemizin İslam ülkeleriyle bir araya gelmesine önem veriyor ve biz de onu örnek alıyoruz. Güzel Alanya’mıza gelerek bizleri şereflendiren tüm misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum. Kongremize çok büyük talep oldu ve 1000’den fazla bildiri başvurusu geldi, biz bunlardan en kaliteli 403 bildiriyi kabul ettik” diye konuştu.



“İLİMİN AYDINLATMADIĞI YOLUN SONU KARANLIK”

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Yakıcı da, “Bir mutasavvıfımız ‘İlimin aydınlatmadığı yolun sonu karanlık’ der. Bu sebeple sizler ilimle hem bulunduğunuz üniversiteleri hem de ülkelerinizi aydınlatan kişilersiniz. Bu aydınlığı hep beraber daha da güçlü hale getireceğimiz için ve aramızda bir paylaşım olacağı için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum”.

Ürdün Jadara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saleh Irsheid Oqeili da, “Burada Alanya’da yüzlerce akademisyenin bir araya gelmesine vesile olan Sayın Rektör Pınarbaşı ve Profesör Yakıcı’ya teşekkür ederim. Biz de ülkemizden birçok akademisyenle Alanya’ya geldik ve burada olmaktan dolayı mutluyuz. Bizler de sizleri Ülkemize ve üniversitemize davet ediyorum”.

Filistin Kudüs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Imad Abukishek da, “Kudüs’ün ne kadar kutsal bir yer olduğunu sizler çok iyi biliyorsunuz ve her zaman sizlerin bizlerin yanında olduğunu biliyoruz. Biz üniversite olarak öğrencilerimize her zaman birlikte olmayı ve mücadele etmememiz gerektiğini anlatıyoruz. Birçok uluslararası kongreye katıldım. Daha önce hiç bu kadar kaliteli ve iyi hazırlanmış bir kongre görmedim. Ben geçen yıl birincisi yapılan Kongre’yi arkadaşlarımdan duydum ve burada yayınlanan araştırmalardan bizim üniversitemiz çok yararlandı. Bu yüzden bu yıl bizzat kendim de katıldım” dedi.

Irak Tikrit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adel Fawzi Shihab da, “Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı ile tanışma fırsatı bulmaktan dolayı çok mutlu oldum. ALKÜ’yü aramızda kurulan bir köprü olarak gördüm. İslam ülkelerinin üniversitelerinin Türkiye’de bir araya gelmelerinden çok etkilendim. Bu ilişiklerin zamanla gelişeceğine çok inanıyorum. Sizlerle ilişkilerimiz geliştikçe üniversitemizin daha da gelişeceğine inanıyorum.” dedi.

Programın sonunda ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Tikrit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adel Fawzi Shihab, Kudüs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Imad Abukishek, Jadara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saleh Irsheid Oqeili ve Cezayir Ali Kafi Tindouf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yahyaouı Fatna ile ayrı ayrı işbirliği protokolü imzaladı.

Programın ardından akademisyenler bildirilerinin sunumunu gerçekleştirmek için salon oturumlarına geçti. 29-31 Mart tarihleri arasında düzenlenen kongrenin ardından Pazar günü akademisyenler Alanya gezisi yaptılar.